Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд признал законным арест Щепихина по делу о разжигании ненависти - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:30 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/mosgorsud-2025547950.html
Мосгорсуд признал законным арест Щепихина по делу о разжигании ненависти
Мосгорсуд признал законным арест Щепихина по делу о разжигании ненависти - РИА Новости, 26.06.2025
Мосгорсуд признал законным арест Щепихина по делу о разжигании ненависти
Мосгорсуд признал законным арест блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:30:00+03:00
2025-06-26T13:30:00+03:00
происшествия
россия
москва
арег щепихин
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020818577_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_53b97f7e2ba8a336e5a5a0964b06407c.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. “Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения”, - огласила решение судья. Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Это решение обжаловала защита, адвокат просил отменить меру пресечения или избрать более мягкую. Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет. В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", была организована проверка.
https://ria.ru/20250604/schepikhin--2020877534.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020818577_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_e357ab4e9a6f9d5859267bdcc3a6c239.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, арег щепихин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Арег Щепихин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Мосгорсуд признал законным арест Щепихина по делу о разжигании ненависти

Мосгорсуд признал законным арест блогера Щепихина по делу о разжигании ненависти

© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест блогера Арега Щепихина по делу о разжигании ненависти и призывах к экстремизму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
“Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения”, - огласила решение судья.
Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Это решение обжаловала защита, адвокат просил отменить меру пресечения или избрать более мягкую.
Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.
В июне в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. На следующий день министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", была организована проверка.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Муфтий Чечни считает, что блогер Щепихин заслужил самое строгое наказание
4 июня, 15:45
 
ПроисшествияРоссияМоскваАрег ЩепихинМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала