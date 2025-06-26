Молдавский депутат назвала визит премьера в Оргеев предвыборным шоу
Депутат Апостолова: власти Молдавии ездят по стране для предвыборного шоу
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Молдавские власти ездят по стране не для решения проблем регионов, а для предвыборного шоу, заявила в четверг депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
Ранее в четверг премьер-министр Молдавии Дорин Речан прибыл в город Оргеев с рабочим визитом, там его встретили акцией протеста. Горожане собрались у здания районного совета, они принесли веники и метлы, а также лозунги: "Речан, уходи добровольно", "Мы строим — вы разрушаете", "Оргеев - против партии "Действие и солидарность". Участники акции пытались прорваться через охрану премьера, чтобы "вымести" его из города. Местные СМИ сообщают, что Речан не получил разрешения на проведение встречи в здании районного совета, поэтому были вызваны спасатели, которые взломали замки.
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"Сегодня Оргеев показал, что такое достоинство. Город встретил премьер-министра не как почетного гостя, а как человека, который давно потерял связь с реальностью и не слышит свой народ. Люди не стали молчать. Они ясно дали понять: молдаване устали от унижения, от лжи, от насилия со стороны тех, кто должен служить, а не командовать… ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) приезжает не решать проблемы регионов, а использовать каждую встречу как предвыборное шоу", - написала Апостолова в своем Telegram-канале.
По ее мнению, властям уже не вернуть доверие только обещаниями. "Особенно, если за кулисами этих гастролей скрывается страх перед реальным голосом народа… Жители Оргеева — сильные, честные, неравнодушные. И они знают, кто работает на благо города каждый день, а кто появляется только накануне выборов. Уверена: правда и уважение всегда победят грубость и политический цинизм", - подчеркнула депутат.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.