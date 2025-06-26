Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат назвала визит премьера в Оргеев предвыборным шоу - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/moldaviya-2025685897.html
Молдавский депутат назвала визит премьера в Оргеев предвыборным шоу
Молдавский депутат назвала визит премьера в Оргеев предвыборным шоу - РИА Новости, 26.06.2025
Молдавский депутат назвала визит премьера в Оргеев предвыборным шоу
Молдавские власти ездят по стране не для решения проблем регионов, а для предвыборного шоу, заявила в четверг депутат парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:29:00+03:00
2025-06-26T23:29:00+03:00
молдавия
кишинев
гагаузия
дорин речан
евгения гуцул
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Молдавские власти ездят по стране не для решения проблем регионов, а для предвыборного шоу, заявила в четверг депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова. Ранее в четверг премьер-министр Молдавии Дорин Речан прибыл в город Оргеев с рабочим визитом, там его встретили акцией протеста. Горожане собрались у здания районного совета, они принесли веники и метлы, а также лозунги: "Речан, уходи добровольно", "Мы строим — вы разрушаете", "Оргеев - против партии "Действие и солидарность". Участники акции пытались прорваться через охрану премьера, чтобы "вымести" его из города. Местные СМИ сообщают, что Речан не получил разрешения на проведение встречи в здании районного совета, поэтому были вызваны спасатели, которые взломали замки. "Сегодня Оргеев показал, что такое достоинство. Город встретил премьер-министра не как почетного гостя, а как человека, который давно потерял связь с реальностью и не слышит свой народ. Люди не стали молчать. Они ясно дали понять: молдаване устали от унижения, от лжи, от насилия со стороны тех, кто должен служить, а не командовать… ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) приезжает не решать проблемы регионов, а использовать каждую встречу как предвыборное шоу", - написала Апостолова в своем Telegram-канале. По ее мнению, властям уже не вернуть доверие только обещаниями. "Особенно, если за кулисами этих гастролей скрывается страх перед реальным голосом народа… Жители Оргеева — сильные, честные, неравнодушные. И они знают, кто работает на благо города каждый день, а кто появляется только накануне выборов. Уверена: правда и уважение всегда победят грубость и политический цинизм", - подчеркнула депутат. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250626/moldaviya-2025571892.html
https://ria.ru/20250626/pobeda-2025551001.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, гагаузия, дорин речан, евгения гуцул, sputnik молдова
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Дорин Речан, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова
Молдавский депутат назвала визит премьера в Оргеев предвыборным шоу

Депутат Апостолова: власти Молдавии ездят по стране для предвыборного шоу

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Молдавские власти ездят по стране не для решения проблем регионов, а для предвыборного шоу, заявила в четверг депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Регина Апостолова.
Ранее в четверг премьер-министр Молдавии Дорин Речан прибыл в город Оргеев с рабочим визитом, там его встретили акцией протеста. Горожане собрались у здания районного совета, они принесли веники и метлы, а также лозунги: "Речан, уходи добровольно", "Мы строим — вы разрушаете", "Оргеев - против партии "Действие и солидарность". Участники акции пытались прорваться через охрану премьера, чтобы "вымести" его из города. Местные СМИ сообщают, что Речан не получил разрешения на проведение встречи в здании районного совета, поэтому были вызваны спасатели, которые взломали замки.
Акция протеста партии Сердце Молдовы перед зданием парламентом Молдовы - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Молдавии прошел митинг оппозиции против социального неравенства
Вчера, 14:54
«
"Сегодня Оргеев показал, что такое достоинство. Город встретил премьер-министра не как почетного гостя, а как человека, который давно потерял связь с реальностью и не слышит свой народ. Люди не стали молчать. Они ясно дали понять: молдаване устали от унижения, от лжи, от насилия со стороны тех, кто должен служить, а не командовать… ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) приезжает не решать проблемы регионов, а использовать каждую встречу как предвыборное шоу", - написала Апостолова в своем Telegram-канале.
По ее мнению, властям уже не вернуть доверие только обещаниями. "Особенно, если за кулисами этих гастролей скрывается страх перед реальным голосом народа… Жители Оргеева — сильные, честные, неравнодушные. И они знают, кто работает на благо города каждый день, а кто появляется только накануне выборов. Уверена: правда и уважение всегда победят грубость и политический цинизм", - подчеркнула депутат.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Участники акции протеста в Оргееве, Молдавия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В блоке "Победа" раскрыли детали приезда премьера Молдавии в Оргеев
Вчера, 13:47
 
МолдавияКишиневГагаузияДорин РечанЕвгения ГуцулSputnik Молдова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала