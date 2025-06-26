Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Новосергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новосергеевку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новосергеевку в ДНР
Потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили:
- более 545 боевиков;
- шесть ББМ, из них два бронеавтомобиля HMMWV производства США;
- 12 пикапов;
- четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства.
Кроме того, российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — указали в министерстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Шевченко в ДНР
На этом участке фронта противник потерял:
- более 200 военных;
- две боевые бронированные машины;
- пять автомобилей;
- два артиллерийских орудия.