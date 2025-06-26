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Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 26.06.2025

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Новосергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:18:00+03:00

2025-06-26T12:18:00+03:00

2025-06-26T13:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

сша

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Новосергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили:Кроме того, российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — указали в министерстве. На этом участке фронта противник потерял:

россия

донецкая народная республика

сша

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Бои за населенный пункт Шевченко в ДНР Минобороны России показало видео боев за населенный пункт Шевченко в ДНР, об освобождении которого стало известно сегодня 🟦 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-06-26T12:18 true PT1M19S

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Влада Икрамова

безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша