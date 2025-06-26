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Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 26.06.2025 (обновлено: 13:36 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/mo-2025528909.html
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 26.06.2025
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Новосергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:18:00+03:00
2025-06-26T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
сша
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Новосергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили:Кроме того, российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — указали в министерстве. На этом участке фронта противник потерял:
россия
донецкая народная республика
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Бои за населенный пункт Шевченко в ДНР
Минобороны России показало видео боев за населенный пункт Шевченко в ДНР, об освобождении которого стало известно сегодня 🟦 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, США

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Новосергеевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Новосергеевку в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Новосергеевку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новосергеевку в ДНР
Потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили:
  • более 545 боевиков;
  • шесть ББМ, из них два бронеавтомобиля HMMWV производства США;
  • 12 пикапов;
  • четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства.
Кроме того, российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", — указали в министерстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Шевченко в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Шевченко в ДНР
На этом участке фронта противник потерял:
  • более 200 военных;
  • две боевые бронированные машины;
  • пять автомобилей;
  • два артиллерийских орудия.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
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