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Замглавы МИД Армении рассказал, когда страна примет решение по ОДКБ - РИА Новости, 26.06.2025
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17:20 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/mid-2025611478.html
Замглавы МИД Армении рассказал, когда страна примет решение по ОДКБ
Замглавы МИД Армении рассказал, когда страна примет решение по ОДКБ - РИА Новости, 26.06.2025
Замглавы МИД Армении рассказал, когда страна примет решение по ОДКБ
Армения примет "окончательное решение" по ОДКБ, если члены организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением относительно нападения... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:20:00+03:00
2025-06-26T17:20:00+03:00
в мире
армения
россия
азербайджан
никол пашинян
михаил галузин
сергей лавров
одкб
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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Армения примет "окончательное решение" по ОДКБ, если члены организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением относительно нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах, заявил журналистам замглавы армянского МИД Ваан Костанян, не уточнив, что подразумевается под "окончательным решением". "Об ОДКБ мы не только намекаем, но и говорим прямым текстом, что так долго продолжаться не может. В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых говорилось годами после нападения (Азербайджана - ред.) на суверенные территории Республики Армения (в 2021 и 2022 годах - ред.), то Армения примет окончательные решения", - заявил Костанян. Он добавил, что Ереван сам решит, когда следует предпринять тот или иной шаг. При этом он добавил, что Армения продолжает оставаться членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с ЕС, и если возникнет необходимость принятия четких решений, касающихся отношений с этими объединениями, то такое решение будет принято. В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. В конце марта в МИД Армении заявили, что армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения СКБ ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации. Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.
https://ria.ru/20250307/armeniya-2003542098.html
https://ria.ru/20250320/zaharova-2006289522.html
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в мире, армения, россия, азербайджан, никол пашинян, михаил галузин, сергей лавров, одкб, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Никол Пашинян, Михаил Галузин, Сергей Лавров, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Евросоюз
Замглавы МИД Армении рассказал, когда страна примет решение по ОДКБ

Замглавы МИД Костанян: Армения ждет заявлений партнеров по ОДКБ по Азербайджану

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Армения примет "окончательное решение" по ОДКБ, если члены организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением относительно нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах, заявил журналистам замглавы армянского МИД Ваан Костанян, не уточнив, что подразумевается под "окончательным решением".
"Об ОДКБ мы не только намекаем, но и говорим прямым текстом, что так долго продолжаться не может. В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых говорилось годами после нападения (Азербайджана - ред.) на суверенные территории Республики Армения (в 2021 и 2022 годах - ред.), то Армения примет окончательные решения", - заявил Костанян. Он добавил, что Ереван сам решит, когда следует предпринять тот или иной шаг.
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При этом он добавил, что Армения продолжает оставаться членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с ЕС, и если возникнет необходимость принятия четких решений, касающихся отношений с этими объединениями, то такое решение будет принято.
В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
В конце марта в МИД Армении заявили, что армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения СКБ ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.
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В миреАрменияРоссияАзербайджанНикол ПашинянМихаил ГалузинСергей ЛавровОДКБЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
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