https://ria.ru/20250626/mid-2025611478.html

Замглавы МИД Армении рассказал, когда страна примет решение по ОДКБ

Замглавы МИД Армении рассказал, когда страна примет решение по ОДКБ - РИА Новости, 26.06.2025

Замглавы МИД Армении рассказал, когда страна примет решение по ОДКБ

Армения примет "окончательное решение" по ОДКБ, если члены организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением относительно нападения... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:20:00+03:00

2025-06-26T17:20:00+03:00

2025-06-26T17:20:00+03:00

в мире

армения

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азербайджан

никол пашинян

михаил галузин

сергей лавров

одкб

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ЕРЕВАН, 26 июн - РИА Новости. Армения примет "окончательное решение" по ОДКБ, если члены организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением относительно нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах, заявил журналистам замглавы армянского МИД Ваан Костанян, не уточнив, что подразумевается под "окончательным решением". "Об ОДКБ мы не только намекаем, но и говорим прямым текстом, что так долго продолжаться не может. В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе Российская Федерация, не выступят с политическими заявлениями, о которых говорилось годами после нападения (Азербайджана - ред.) на суверенные территории Республики Армения (в 2021 и 2022 годах - ред.), то Армения примет окончательные решения", - заявил Костанян. Он добавил, что Ереван сам решит, когда следует предпринять тот или иной шаг. При этом он добавил, что Армения продолжает оставаться членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с ЕС, и если возникнет необходимость принятия четких решений, касающихся отношений с этими объединениями, то такое решение будет принято. В феврале 2024 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Также Пашинян заявлял, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным, если не сказать невозможным, по его словам, "точка невозврата" пройдена. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что западники подтолкнули власти Армении к заморозке участия в ОДКБ. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности. В конце марта в МИД Армении заявили, что армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения СКБ ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации. Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что если Армения не оплатит взнос до конца 2025 года, государства-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации.

https://ria.ru/20250307/armeniya-2003542098.html

https://ria.ru/20250320/zaharova-2006289522.html

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в мире, армения, россия, азербайджан, никол пашинян, михаил галузин, сергей лавров, одкб, евразийский экономический союз, евросоюз