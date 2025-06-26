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МИД объявит послу ФРГ об ответных мерах из-за преследований журналистов - РИА Новости, 26.06.2025
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16:48 26.06.2025 (обновлено: 17:28 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/mid-2025601090.html
МИД объявит послу ФРГ об ответных мерах из-за преследований журналистов
МИД объявит послу ФРГ об ответных мерах из-за преследований журналистов - РИА Новости, 26.06.2025
МИД объявит послу ФРГ об ответных мерах из-за преследований журналистов
Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф скоро будет вызван в МИД России, где ему объявят об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:48:00+03:00
2025-06-26T17:28:00+03:00
в мире
россия
германия
москва
мария захарова
александр ламбсдорф
дмитрий киселев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф скоро будет вызван в МИД России, где ему объявят об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова."Как мы и обещали, разрабатываются ответные меры. В ближайшие меры в МИД России будет вызван посол ФРГ в России, которому о них заявим", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.Говоря о грядущих ответных мерах, дипломат отметила, что немецкое руководство упорно игнорирует российский призыв прекратить произвол в отношении представителей СМИ.В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также французского президента Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT якобы во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время Евросоюз ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Европейского союза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах-участницах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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Новости
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РИА Новости
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в мире, россия, германия, москва, мария захарова, александр ламбсдорф, дмитрий киселев
В мире, Россия, Германия, Москва, Мария Захарова, Александр Ламбсдорф, Дмитрий Киселев
МИД объявит послу ФРГ об ответных мерах из-за преследований журналистов

МИД объявит послу Германии об ответных мерах из-за преследований журналистов

© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф скоро будет вызван в МИД России, где ему объявят об ответных мерах из-за преследования немецкими властями российских журналистов, включая главу представительства "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД в интервью на полях ПМЭФ рассказала РИА Новости, что Россия подбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия в отношении них ответных мер за преследование Феоктистова.
"Как мы и обещали, разрабатываются ответные меры. В ближайшие меры в МИД России будет вызван посол ФРГ в России, которому о них заявим", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Говоря о грядущих ответных мерах, дипломат отметила, что немецкое руководство упорно игнорирует российский призыв прекратить произвол в отношении представителей СМИ.
В июне Феоктистов сообщил РИА Новости, что немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру его семьи и изъяла паспорта у его супруги и семилетней дочери. Его самого 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту Берлина, несмотря на то, что власти Германии ранее предписали ему покинуть ФРГ до 19 августа. Как заявил РИА Новости генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, изъятие немецкой полицией паспортов у жены и дочери Феоктистова свидетельствует, что Германия скатывается в колею к войне с РФ и соответствующим образом готовит общественное мнение.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также французского президента Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT якобы во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. За последнее время Евросоюз ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Европейского союза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах-участницах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Ральф Нимайер на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Немецкий политик предположил, кого из журналистов могут выслать из России
23 июня, 07:11
 
В миреРоссияГерманияМоскваМария ЗахароваАлександр ЛамбсдорфДмитрий Киселев
 
 
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