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МИД России возложил на США и Израиль ответственность за вызов режиму ДНЯО

МИД России возложил на США и Израиль ответственность за вызов режиму ДНЯО - РИА Новости, 26.06.2025

МИД России возложил на США и Израиль ответственность за вызов режиму ДНЯО

Доверие к системе проверки МАГАТЭ, использовавшейся как источник информации для ударов по ядерным объектам Ирана, находится под вопросом, заявила официальный... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:34:00+03:00

2025-06-26T15:34:00+03:00

2025-06-26T15:45:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Доверие к системе проверки МАГАТЭ, использовавшейся как источник информации для ударов по ядерным объектам Ирана, находится под вопросом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тот факт, что иранские ядерные объекты, которые находятся под контролем МАГАТЭ, стали мишенью для американских и израильских ракет, является неприкрытым вызовом системе ДНЯО. Возникли реальные препоны для осуществления соглашения о всеобъемлющих гарантиях, заключенного между агентством и Ираном. Под вопросом доверие к глобальной системе проверки агентства, которая была использована как источник информации для планирования бомбардировок", - сказала она в ходе брифинга.Как отметила Захарова, ответственность за ущерб деятельности МАГАТЭ из-за эскалации на Ближнем Востоке несут именно США и Израиль."Именно США и Израиль несут ответственность за колоссальный ущерб деятельности МАГАТЭ, как бы они ни пытались обвинять во всех грехах Тегеран", - добавила она.

https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, магатэ, сша, израиль, иран, мария захарова, война израиля и ирана: последние новости о конфликте