МИД России возложил на США и Израиль ответственность за вызов режиму ДНЯО
МИД: США и Израиль ответственны на ущерб деятельности МАГАТЭ и вызов режиму ДНЯО
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Доверие к системе проверки МАГАТЭ, использовавшейся как источник информации для ударов по ядерным объектам Ирана, находится под вопросом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Тот факт, что иранские ядерные объекты, которые находятся под контролем МАГАТЭ, стали мишенью для американских и израильских ракет, является неприкрытым вызовом системе ДНЯО. Возникли реальные препоны для осуществления соглашения о всеобъемлющих гарантиях, заключенного между агентством и Ираном. Под вопросом доверие к глобальной системе проверки агентства, которая была использована как источник информации для планирования бомбардировок", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, ответственность за ущерб деятельности МАГАТЭ из-за эскалации на Ближнем Востоке несут именно США и Израиль.
"Именно США и Израиль несут ответственность за колоссальный ущерб деятельности МАГАТЭ, как бы они ни пытались обвинять во всех грехах Тегеран", - добавила она.
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