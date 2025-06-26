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МИД России возложил на США и Израиль ответственность за вызов режиму ДНЯО - РИА Новости, 26.06.2025
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15:34 26.06.2025 (обновлено: 15:45 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/mid-2025581577.html
МИД России возложил на США и Израиль ответственность за вызов режиму ДНЯО
МИД России возложил на США и Израиль ответственность за вызов режиму ДНЯО - РИА Новости, 26.06.2025
МИД России возложил на США и Израиль ответственность за вызов режиму ДНЯО
Доверие к системе проверки МАГАТЭ, использовавшейся как источник информации для ударов по ядерным объектам Ирана, находится под вопросом, заявила официальный... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:34:00+03:00
2025-06-26T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Доверие к системе проверки МАГАТЭ, использовавшейся как источник информации для ударов по ядерным объектам Ирана, находится под вопросом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Тот факт, что иранские ядерные объекты, которые находятся под контролем МАГАТЭ, стали мишенью для американских и израильских ракет, является неприкрытым вызовом системе ДНЯО. Возникли реальные препоны для осуществления соглашения о всеобъемлющих гарантиях, заключенного между агентством и Ираном. Под вопросом доверие к глобальной системе проверки агентства, которая была использована как источник информации для планирования бомбардировок", - сказала она в ходе брифинга.Как отметила Захарова, ответственность за ущерб деятельности МАГАТЭ из-за эскалации на Ближнем Востоке несут именно США и Израиль."Именно США и Израиль несут ответственность за колоссальный ущерб деятельности МАГАТЭ, как бы они ни пытались обвинять во всех грехах Тегеран", - добавила она.
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в мире, россия, магатэ, сша, израиль, иран, мария захарова, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, МАГАТЭ, США, Израиль, Иран, Мария Захарова, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МИД России возложил на США и Израиль ответственность за вызов режиму ДНЯО

МИД: США и Израиль ответственны на ущерб деятельности МАГАТЭ и вызов режиму ДНЯО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Доверие к системе проверки МАГАТЭ, использовавшейся как источник информации для ударов по ядерным объектам Ирана, находится под вопросом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Тот факт, что иранские ядерные объекты, которые находятся под контролем МАГАТЭ, стали мишенью для американских и израильских ракет, является неприкрытым вызовом системе ДНЯО. Возникли реальные препоны для осуществления соглашения о всеобъемлющих гарантиях, заключенного между агентством и Ираном. Под вопросом доверие к глобальной системе проверки агентства, которая была использована как источник информации для планирования бомбардировок", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, ответственность за ущерб деятельности МАГАТЭ из-за эскалации на Ближнем Востоке несут именно США и Израиль.
"Именно США и Израиль несут ответственность за колоссальный ущерб деятельности МАГАТЭ, как бы они ни пытались обвинять во всех грехах Тегеран", - добавила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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В миреРоссияМАГАТЭСШАИзраильИранМария ЗахароваВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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