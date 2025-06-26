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СМИ: несколько станций парижского метро затопило в результате шторма
СМИ: несколько станций парижского метро затопило в результате шторма - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ: несколько станций парижского метро затопило в результате шторма
Несколько станций метро Парижа затоплены и вынужденно закрыты из-за обрушившегося на мегаполис шторма, сообщает радиостанция LCI со ссылкой на обслуживающую... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T00:59:00+03:00
2025-06-26T00:59:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Несколько станций метро Парижа затоплены и вынужденно закрыты из-за обрушившегося на мегаполис шторма, сообщает радиостанция LCI со ссылкой на обслуживающую железнодорожную инфраструктуру Парижа госкорпорацию RATP. "Линии RER и пригородных поездов остановлены из-за сильного шторма, обрушившегося на Париж и его окрестности рано вечером в среду... Несколько станций метро закрыты из-за затопления", - говорится в материале. По данным RATP, которые приводит радиостанция, закрыты три станции метро на западе города, одна на севере и одна на юго-западе. Отмечается, что ранее Французская национальная метеорологическая служба объявила оранжевый уровень опасности для всего региона Иль-де-Франс из-за непогоды, пришедшей в регион вместе с экстремальной жарой. Ливень сопровождается порывами ветра до 112 километров в час.
https://rsport.ria.ru/20250603/ograblenie-2020600828.html
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в мире, париж, иль-де-франс
В мире, Париж, Иль-де-Франс
СМИ: несколько станций парижского метро затопило в результате шторма
LCI: несколько станций парижского метро затопило в результате шторма