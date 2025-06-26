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Немецкий политик оценил шансы телефонного разговора Мерца и Путина - РИА Новости, 26.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
05:57 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/merts-2025483712.html
Немецкий политик оценил шансы телефонного разговора Мерца и Путина
Немецкий политик оценил шансы телефонного разговора Мерца и Путина - РИА Новости, 26.06.2025
Немецкий политик оценил шансы телефонного разговора Мерца и Путина
Канцлер Германии Фридрих Мерц с присущим ему прагматизмом мог бы провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить завершение... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T05:57:00+03:00
2025-06-26T05:57:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц с присущим ему прагматизмом мог бы провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить завершение конфликта на Украине, техническая возможность организовать звонок сохраняется, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. На полях ПМЭФ Путин заявил в ответ на вопрос немецкого агентства DPA, что если канцлер Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта. Власти ФРГ "приняли к сведению" сообщения о готовности РФ разговаривать с Мерцем, если он захочет позвонить, но прямого контакта нет, заявил позже официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. "Чисто технически этот звонок провести можно, и будем надеяться, что он состоится. Нужно понимать, что Мерц – прагматик. Он, хотя и канцлер, ведет себя не как политик или дипломат, а как менеджер в компании ... Он мог бы это сделать (поговорить по телефону с Путиным – ред.), и, если он прагматичен в разговоре, возможно, они придут к согласию относительно завершения конфликта на Украине", - сказал Нимайер агентству на полях ПМЭФ. Политик также отметил, что население Германии устало от поддержки Киева, и большинство немцев выступает против столкновения с Россией. Кроме этого, собеседник выразил надежду на обсуждение канцлером ФРГ и президентом РФ сотрудничества Германии с членами объединения БРИКС. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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германия, россия, украина, фридрих мерц, владимир путин, брикс
ПМЭФ-2025, Германия, Россия, Украина, Фридрих Мерц, Владимир Путин, БРИКС
Немецкий политик оценил шансы телефонного разговора Мерца и Путина

Политик Нимайер: Мерц мог бы поговорить с Путиным об Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц с присущим ему прагматизмом мог бы провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить завершение конфликта на Украине, техническая возможность организовать звонок сохраняется, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
На полях ПМЭФ Путин заявил в ответ на вопрос немецкого агентства DPA, что если канцлер Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта. Власти ФРГ "приняли к сведению" сообщения о готовности РФ разговаривать с Мерцем, если он захочет позвонить, но прямого контакта нет, заявил позже официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
На Западе грубо упрекнули Мерца в ошибочном подходе к России
25 июня, 16:18
"Чисто технически этот звонок провести можно, и будем надеяться, что он состоится. Нужно понимать, что Мерц – прагматик. Он, хотя и канцлер, ведет себя не как политик или дипломат, а как менеджер в компании ... Он мог бы это сделать (поговорить по телефону с Путиным – ред.), и, если он прагматичен в разговоре, возможно, они придут к согласию относительно завершения конфликта на Украине", - сказал Нимайер агентству на полях ПМЭФ.
Политик также отметил, что население Германии устало от поддержки Киева, и большинство немцев выступает против столкновения с Россией. Кроме этого, собеседник выразил надежду на обсуждение канцлером ФРГ и президентом РФ сотрудничества Германии с членами объединения БРИКС.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Конфликт на Украине не решить военным путем, заявил Мерц
25 июня, 17:31
 
ПМЭФ-2025ГерманияРоссияУкраинаФридрих МерцВладимир ПутинБРИКС
 
 
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