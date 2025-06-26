Рейтинг@Mail.ru
Медведев посетит Курскую область - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 26.06.2025 (обновлено: 18:51 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/medvedev-2025640737.html
Медведев посетит Курскую область
Медведев посетит Курскую область - РИА Новости, 26.06.2025
Медведев посетит Курскую область
Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует посетить Курскую область и посмотреть, как идет восстановление... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:28:00+03:00
2025-06-26T18:51:00+03:00
курская область
россия
дмитрий медведев
единая россия
вооруженные силы украины
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025559873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d03d337542aedafae124b25c0c18762.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует посетить Курскую область и посмотреть, как идет восстановление населенных пунктов, пострадавших от вторжения ВСУ.В ходе личного приема граждан Медведев получил просьбу оказать содействие в восстановлении освобожденных территорий Курской области. Председатель ЕР заверил, что партия развернет масштабную гуманитарную миссию по восстановлению приграничных территорий региона."Обязательно мы это всё сделаем, а я потом еще приеду, посмотрю, как это всё проходит", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025640634.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025559873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_722f47979fd2474b3c7162b84a05d49d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, дмитрий медведев, единая россия, вооруженные силы украины, здоровье - общество
Курская область, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество
Медведев посетит Курскую область

Медведев посетит Курскую область для оценки хода восстановления

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Генерального совета Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Генерального совета Всероссийской политической партии "Единая Россия
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует посетить Курскую область и посмотреть, как идет восстановление населенных пунктов, пострадавших от вторжения ВСУ.
В ходе личного приема граждан Медведев получил просьбу оказать содействие в восстановлении освобожденных территорий Курской области. Председатель ЕР заверил, что партия развернет масштабную гуманитарную миссию по восстановлению приграничных территорий региона.
"Обязательно мы это всё сделаем, а я потом еще приеду, посмотрю, как это всё проходит", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Попытки ВСУ зайти в Курскую область будут жестко пресечены, заявил Медведев
Вчера, 18:28
 
Курская областьРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала