https://ria.ru/20250626/medvedev-2025640737.html

Медведев посетит Курскую область

Медведев посетит Курскую область - РИА Новости, 26.06.2025

Медведев посетит Курскую область

Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует посетить Курскую область и посмотреть, как идет восстановление... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:28:00+03:00

2025-06-26T18:28:00+03:00

2025-06-26T18:51:00+03:00

курская область

россия

дмитрий медведев

единая россия

вооруженные силы украины

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует посетить Курскую область и посмотреть, как идет восстановление населенных пунктов, пострадавших от вторжения ВСУ.В ходе личного приема граждан Медведев получил просьбу оказать содействие в восстановлении освобожденных территорий Курской области. Председатель ЕР заверил, что партия развернет масштабную гуманитарную миссию по восстановлению приграничных территорий региона."Обязательно мы это всё сделаем, а я потом еще приеду, посмотрю, как это всё проходит", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250626/vsu-2025640634.html

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курская область, россия, дмитрий медведев, единая россия, вооруженные силы украины, здоровье - общество