https://ria.ru/20250626/medvedev-2025640737.html
Медведев посетит Курскую область
Медведев посетит Курскую область - РИА Новости, 26.06.2025
Медведев посетит Курскую область
Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует посетить Курскую область и посмотреть, как идет восстановление... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:28:00+03:00
2025-06-26T18:28:00+03:00
2025-06-26T18:51:00+03:00
курская область
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дмитрий медведев
единая россия
вооруженные силы украины
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует посетить Курскую область и посмотреть, как идет восстановление населенных пунктов, пострадавших от вторжения ВСУ.В ходе личного приема граждан Медведев получил просьбу оказать содействие в восстановлении освобожденных территорий Курской области. Председатель ЕР заверил, что партия развернет масштабную гуманитарную миссию по восстановлению приграничных территорий региона."Обязательно мы это всё сделаем, а я потом еще приеду, посмотрю, как это всё проходит", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025640634.html
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курская область, россия, дмитрий медведев, единая россия, вооруженные силы украины, здоровье - общество
Курская область, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, Здоровье - Общество
Медведев посетит Курскую область
Медведев посетит Курскую область для оценки хода восстановления