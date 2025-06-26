https://ria.ru/20250626/medved-2025580916.html

В Японии аэропорт отменил десять рейсов из-за медведя

В Японии аэропорт отменил десять рейсов из-за медведя - РИА Новости, 26.06.2025

В Японии аэропорт отменил десять рейсов из-за медведя

Медведь был замечен в четверг на территории японского аэропорта Ямагата, что привело к закрытию взлетно-посадочной полосы и отмене 10 рейсов, сообщает телеканал РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:32:00+03:00

2025-06-26T15:32:00+03:00

2025-06-26T15:33:00+03:00

ямагата (префектура)

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ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Медведь был замечен в четверг на территории японского аэропорта Ямагата, что привело к закрытию взлетно-посадочной полосы и отмене 10 рейсов, сообщает телеканал NHK. Изначально, по данным администрации аэропорта, животное было замечено в семь утра по местному времени (01.00 мск). Сотрудники аэропорта попытались прогнать животное самостоятельно, но около полудня медведь был вновь замечен в районе взлетно-посадочной полосы. Как сообщил NHK, инцидент вынудил администрацию аэропорта закрыть взлетно-посадочную полосу, что привело к отмене 10 рейсов. По информации телеканала, в аэропорт были вызваны специалисты из местной охотничей организации, которые установили специальную ловушку. По состоянию на 18.00 по местному времени (12.00 мск), животное в нее не попалось. В сообщении отмечается, что утром в пятницу сотрудники вновь осмотрят территорию аэропорта. Решение о возобновлении полетов будет принято после оценки безопасности.

https://ria.ru/20250624/zoopark-2025094979.html

https://ria.ru/20250325/medved-2007185735.html

ямагата (префектура)

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Медведь на территории аэропорта в Японии В Японии на территорию аэропорта Ямагата пробрался медведь: взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть, отменены 10 рейсов. Хищника заметили еще утром. Сотрудники пытались поймать его самостоятельно, но им это не удалось, пришлось вызывать специалистов из охотничьей организации. Они установили специальную ловушку, но медведь ее проигнорировал, пока его так и не поймали. 🟦 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы ybc.co 2025-06-26T15:32 true PT0M41S

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ямагата (префектура), япония, в мире