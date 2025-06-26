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Алина Загитова и другие звезды поучаствуют в Московском марафоне тренировок
Алина Загитова и другие звезды поучаствуют в Московском марафоне тренировок - РИА Новости, 26.06.2025
Алина Загитова и другие звезды поучаствуют в Московском марафоне тренировок
Московский марафон тренировок при участии звезд спорта и шоу-бизнеса пройдет 28-29 июня, сообщают организаторы. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:39:00+03:00
2025-06-26T19:39:00+03:00
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МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Московский марафон тренировок при участии звезд спорта и шоу-бизнеса пройдет 28-29 июня, сообщают организаторы.Фестиваль организован Департаментом спорта города Москвы.Посетители Южного спортивного центра "Лужников", где пройдет мероприятие, смогут позаниматься растяжкой, зумбой, джампингом и другими видами спорта. Всего будет организовано 10 зон со спортивными и развлекательными активностями. Дети смогут побывать на специальной тренировке и поиграть в сухом бассейне.Тренировки будут проходить с участием звезд, среди которых Валерия, Иосиф Пригожин и Алина Загитова (стретчинг), Алсу (барре), рэпер ST и блогер Ассоль (фит-рок), Стас Костюшкин (джампинг), группа "Дискотека Авария" (костюмированная зумба), DJ Groove (танцевальная тренировка) и другие.Все активности будут бесплатными и будут проходить оба дня с 11:30 до 18:00. Для участия в некоторых потребуется регистрация. За участие в тренировках гости будут получать браслеты и смогут их потом обменять на различные призы.
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москва, алина загитова, мероприятия
Москва, Алина Загитова, Мероприятия
Алина Загитова и другие звезды поучаствуют в Московском марафоне тренировок
Московский марафон тренировок состоится 28-29 июня
МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Московский марафон тренировок при участии звезд спорта и шоу-бизнеса пройдет 28-29 июня, сообщают организаторы.
Фестиваль организован Департаментом спорта города Москвы.
Посетители Южного спортивного центра "Лужников", где пройдет мероприятие, смогут позаниматься растяжкой, зумбой, джампингом и другими видами спорта. Всего будет организовано 10 зон со спортивными и развлекательными активностями. Дети смогут побывать на специальной тренировке и поиграть в сухом бассейне.
Тренировки будут проходить с участием звезд, среди которых Валерия, Иосиф Пригожин и Алина Загитова (стретчинг), Алсу (барре), рэпер ST и блогер Ассоль (фит-рок), Стас Костюшкин (джампинг), группа "Дискотека Авария" (костюмированная зумба), DJ Groove (танцевальная тренировка) и другие.
Все активности будут бесплатными и будут проходить оба дня с 11:30 до 18:00. Для участия в некоторых потребуется регистрация. За участие в тренировках гости будут получать браслеты и смогут их потом обменять на различные призы.