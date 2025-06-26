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Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика - РИА Новости, 26.06.2025
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17:15 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/malchik-2025610079.html
Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика - РИА Новости, 26.06.2025
Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Все рефлексы мальчика, пострадавшего в "Шереметьево", в норме, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова со ссылкой на врача. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:15:00+03:00
2025-06-26T17:15:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
рошаль
каир (город)
ксения мишонова
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Все рефлексы мальчика, пострадавшего в "Шереметьево", в норме, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова со ссылкой на врача. &quot;Заехала в центр Рошаля. Застала нашего мальчика, когда его осматривала врач-невролог. Малыша доктор похвалила. Говорит, что все рефлексы и показатели для такой тяжелой травмы в норме&quot;, - написала Мишонова в своем Telegram-канале.По её словам, мальчику постепенно будут снижать седативную поддержку, чтобы он смог спокойно выйти из медикаментозного сна. "Медики не торопятся. Дают возможность организму прийти в себя, подготовиться к пробуждению", - отметила Мишонова. Отец ребенка в свою очередь поблагодарил всех неравнодушных к судьбе его сына. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира. В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
https://ria.ru/20250626/dopros-2025598666.html
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московская область (подмосковье)
рошаль
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происшествия, московская область (подмосковье), рошаль, каир (город), ксения мишонова, ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Рошаль, Каир (город), Ксения Мишонова, Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

Омбудсмен Мишонова: все рефлексы пострадавшего в Шереметьево мальчика в норме

© Фото представлено пресс-службой Минздрава Московской областиДКЦ им. Рошаля
ДКЦ им. Рошаля - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото представлено пресс-службой Минздрава Московской области
ДКЦ им. Рошаля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Все рефлексы мальчика, пострадавшего в "Шереметьево", в норме, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова со ссылкой на врача.
«

"Заехала в центр Рошаля. Застала нашего мальчика, когда его осматривала врач-невролог. Малыша доктор похвалила. Говорит, что все рефлексы и показатели для такой тяжелой травмы в норме", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

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По её словам, мальчику постепенно будут снижать седативную поддержку, чтобы он смог спокойно выйти из медикаментозного сна.
«
"Медики не торопятся. Дают возможность организму прийти в себя, подготовиться к пробуждению", - отметила Мишонова.
Отец ребенка в свою очередь поблагодарил всех неравнодушных к судьбе его сына.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира. В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РошальКаир (город)Ксения МишоноваИрина ВолкШереметьево (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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