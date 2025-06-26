https://ria.ru/20250626/malchik-2025610079.html

Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика - РИА Новости, 26.06.2025

Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

Все рефлексы мальчика, пострадавшего в "Шереметьево", в норме, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова со ссылкой на врача. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:15:00+03:00

2025-06-26T17:15:00+03:00

2025-06-26T17:15:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

рошаль

каир (город)

ксения мишонова

ирина волк

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Все рефлексы мальчика, пострадавшего в "Шереметьево", в норме, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова со ссылкой на врача. "Заехала в центр Рошаля. Застала нашего мальчика, когда его осматривала врач-невролог. Малыша доктор похвалила. Говорит, что все рефлексы и показатели для такой тяжелой травмы в норме", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.По её словам, мальчику постепенно будут снижать седативную поддержку, чтобы он смог спокойно выйти из медикаментозного сна. "Медики не торопятся. Дают возможность организму прийти в себя, подготовиться к пробуждению", - отметила Мишонова. Отец ребенка в свою очередь поблагодарил всех неравнодушных к судьбе его сына. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира. В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.

https://ria.ru/20250626/dopros-2025598666.html

https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html

московская область (подмосковье)

рошаль

каир (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), рошаль, каир (город), ксения мишонова, ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)