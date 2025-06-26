https://ria.ru/20250626/malchik-2025610079.html
Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика - РИА Новости, 26.06.2025
Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Все рефлексы мальчика, пострадавшего в "Шереметьево", в норме, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова со ссылкой на врача. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:15:00+03:00
2025-06-26T17:15:00+03:00
2025-06-26T17:15:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
рошаль
каир (город)
ксения мишонова
ирина волк
шереметьево (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Все рефлексы мальчика, пострадавшего в "Шереметьево", в норме, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова со ссылкой на врача. "Заехала в центр Рошаля. Застала нашего мальчика, когда его осматривала врач-невролог. Малыша доктор похвалила. Говорит, что все рефлексы и показатели для такой тяжелой травмы в норме", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.По её словам, мальчику постепенно будут снижать седативную поддержку, чтобы он смог спокойно выйти из медикаментозного сна. "Медики не торопятся. Дают возможность организму прийти в себя, подготовиться к пробуждению", - отметила Мишонова. Отец ребенка в свою очередь поблагодарил всех неравнодушных к судьбе его сына. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил 2-летнего ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он прибыл рейсом из Каира. В минздраве региона рассказали, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля.
https://ria.ru/20250626/dopros-2025598666.html
https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), рошаль, каир (город), ксения мишонова, ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Рошаль, Каир (город), Ксения Мишонова, Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Врач рассказала о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика
Омбудсмен Мишонова: все рефлексы пострадавшего в Шереметьево мальчика в норме