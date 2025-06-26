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"Ночевал под мостом". Журналист отметил странный внешний вид Макрона - РИА Новости, 26.06.2025
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20:19 26.06.2025 (обновлено: 20:20 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/makron-2025667240.html
"Ночевал под мостом". Журналист отметил странный внешний вид Макрона
"Ночевал под мостом". Журналист отметил странный внешний вид Макрона - РИА Новости, 26.06.2025
"Ночевал под мостом". Журналист отметил странный внешний вид Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Европейского союза в Брюсселе, при этом выглядел явно не выспавшимся, на это обратил внимание журналист Чей РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T20:19:00+03:00
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в мире
брюссель
франция
украина
чей боуз
эммануэль макрон
евросоюз
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Европейского союза в Брюсселе, при этом выглядел явно не выспавшимся, на это обратил внимание журналист Чей Боуз в соцсети Х."Саммит ЕС начался. Макролеон опоздал на 1,5 часа и выглядел так, будто ночевал под мостом", — написал Боуз.Лидеры ЕС начали прибывать на саммит с 10 часов утра (11.00 мск). Его начало было запланировано на 11 часов, однако Макрон так и не появился вовремя у здания штаб-квартиры Совета ЕС.Макрон, таким образом, пропустил традиционное общение с прессой в преддверии саммита.Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 26 и 27 июня будут традиционно обсуждать Украину, а также последние события на Ближнем Востоке, европейскую оборону и безопасность, миграцию, Молдавию и Западные Балканы.Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее заявил, что лидеры ЕС также могут согласовать 18-й пакет санкций против России.
https://ria.ru/20250626/makron-2025643935.html
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в мире, брюссель, франция, украина, чей боуз, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Брюссель, Франция, Украина, Чей Боуз, Эммануэль Макрон, Евросоюз
"Ночевал под мостом". Журналист отметил странный внешний вид Макрона

Журналист Боуз обратил внимание на странный внешний вид Макрона

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Европейского союза в Брюсселе, при этом выглядел явно не выспавшимся, на это обратил внимание журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Саммит ЕС начался. Макролеон опоздал на 1,5 часа и выглядел так, будто ночевал под мостом", — написал Боуз.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Макрон опоздал на саммит ЕС в Брюсселе
Вчера, 18:33
Лидеры ЕС начали прибывать на саммит с 10 часов утра (11.00 мск). Его начало было запланировано на 11 часов, однако Макрон так и не появился вовремя у здания штаб-квартиры Совета ЕС.
Макрон, таким образом, пропустил традиционное общение с прессой в преддверии саммита.
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 26 и 27 июня будут традиционно обсуждать Украину, а также последние события на Ближнем Востоке, европейскую оборону и безопасность, миграцию, Молдавию и Западные Балканы.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее заявил, что лидеры ЕС также могут согласовать 18-й пакет санкций против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Европа не может оставаться в постоянной эскалации, заявил Макрон
25 июня, 17:25
 
В миреБрюссельФранцияУкраинаЧей БоузЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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