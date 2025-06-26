https://ria.ru/20250626/makron-2025667240.html

"Ночевал под мостом". Журналист отметил странный внешний вид Макрона

"Ночевал под мостом". Журналист отметил странный внешний вид Макрона - РИА Новости, 26.06.2025

"Ночевал под мостом". Журналист отметил странный внешний вид Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Европейского союза в Брюсселе, при этом выглядел явно не выспавшимся, на это обратил внимание журналист Чей РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T20:19:00+03:00

2025-06-26T20:19:00+03:00

2025-06-26T20:20:00+03:00

в мире

брюссель

франция

украина

чей боуз

эммануэль макрон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935022886_638:326:3071:1695_1920x0_80_0_0_c50171b73bffb2a39b8d0b31a1f6aae3.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на саммит Европейского союза в Брюсселе, при этом выглядел явно не выспавшимся, на это обратил внимание журналист Чей Боуз в соцсети Х."Саммит ЕС начался. Макролеон опоздал на 1,5 часа и выглядел так, будто ночевал под мостом", — написал Боуз.Лидеры ЕС начали прибывать на саммит с 10 часов утра (11.00 мск). Его начало было запланировано на 11 часов, однако Макрон так и не появился вовремя у здания штаб-квартиры Совета ЕС.Макрон, таким образом, пропустил традиционное общение с прессой в преддверии саммита.Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 26 и 27 июня будут традиционно обсуждать Украину, а также последние события на Ближнем Востоке, европейскую оборону и безопасность, миграцию, Молдавию и Западные Балканы.Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее заявил, что лидеры ЕС также могут согласовать 18-й пакет санкций против России.

https://ria.ru/20250626/makron-2025643935.html

https://ria.ru/20250625/evropa-2025389368.html

брюссель

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брюссель, франция, украина, чей боуз, эммануэль макрон, евросоюз