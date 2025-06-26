https://ria.ru/20250626/luchshie-2024907226.html
Проекты "России сегодня" вошли в число лучших ESG проектов страны
Проекты "России сегодня" вошли в число лучших ESG проектов страны - РИА Новости, 26.06.2025
Проекты "России сегодня" вошли в число лучших ESG проектов страны
Национальная программа "Лучшие ESG проекты России" назвала победителей 2025 года. Среди них – программа "Дневной ракурс" радио Sputnik и проект "Российские... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:00:00+03:00
2025-06-26T08:00:00+03:00
2025-06-26T08:00:00+03:00
общество
россия
социальный навигатор
sputnik
радио sputnik
миа "россия сегодня"
россия сегодня
esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025447273_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_73903253c2949a347caef83427224024.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Национальная программа "Лучшие ESG проекты России" назвала победителей 2025 года. Среди них – программа "Дневной ракурс" радио Sputnik и проект "Российские инновации" международной медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор").Программа радио Sputnik "Дневной ракурс" стала лучшей в номинации "Социальные программы. Социально-ответственные СМИ". Она познакомила радиослушателей с людьми, которые занимаются социально-значимыми и общественно-полезными делами и вдохновляют других своим примером."Социальная повестка и общественно-значимые темы – одни из ключевых для нашего федерального вещания. Проект, посвященный тому, как люди своим примером меняют жизнь к лучшему, отвечает запросам и интересам общества. Именно поэтому он получил широкий отклик", – рассказала директор Дирекции вещания на русском языке Медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Некрасова.В номинации "Партнерство в интересах устойчивого развития. Программы популяризации науки и инновационного развития" лучшим был признан проект "Российские инновации" международной медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор"). Проект направлен на популяризацию российских инноваций в науке, технологиях и разработках опережающего характера, которые улучшают жизнь людей."Системное взаимодействие между наукой и реальным сектором экономики – вот путь к балансу между устойчивым развитием, экологией и социальной ответственностью. Находясь в самом центре этого процесса, проект "Российские инновации" медиагруппы "Россия сегодня" делает достоянием всего общества инновационные решения из самых разных областей, работая на прогресс, на будущее нашей страны", – отметил руководитель проекта, заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор") Геннадий Клюшкин.Торжественная церемония награждения победителей – компаний, реализующих лучшие социальные и ESG практики в РФ, прошла в рамках конференции "Лучшие ESG проекты России".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025447273_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_01f0b6ed33b218da80ebf06e1a4c7393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, социальный навигатор, sputnik, радио sputnik, миа "россия сегодня", россия сегодня, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
Общество, Россия, Социальный навигатор, Sputnik, Радио Sputnik, МИА "Россия сегодня", Россия сегодня, ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Национальная программа "Лучшие ESG проекты России" назвала победителей 2025 года. Среди них – программа "Дневной ракурс" радио Sputnik и проект "Российские инновации" международной медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор").
Программа радио Sputnik "Дневной ракурс" стала лучшей в номинации "Социальные программы. Социально-ответственные СМИ". Она познакомила радиослушателей с людьми, которые занимаются социально-значимыми и общественно-полезными делами и вдохновляют других своим примером.
"Социальная повестка и общественно-значимые темы – одни из ключевых для нашего федерального вещания. Проект, посвященный тому, как люди своим примером меняют жизнь к лучшему, отвечает запросам и интересам общества. Именно поэтому он получил широкий отклик", – рассказала директор Дирекции вещания на русском языке Медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Некрасова.
В номинации "Партнерство в интересах устойчивого развития. Программы популяризации науки и инновационного развития" лучшим был признан проект "Российские инновации" международной медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор"). Проект направлен на популяризацию российских инноваций в науке, технологиях и разработках опережающего характера, которые улучшают жизнь людей.
"Системное взаимодействие между наукой и реальным сектором экономики – вот путь к балансу между устойчивым развитием, экологией и социальной ответственностью. Находясь в самом центре этого процесса, проект "Российские инновации" медиагруппы "Россия сегодня" делает достоянием всего общества инновационные решения из самых разных областей, работая на прогресс, на будущее нашей страны", – отметил руководитель проекта, заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор") Геннадий Клюшкин.
Торжественная церемония награждения победителей – компаний, реализующих лучшие социальные и ESG практики в РФ, прошла в рамках конференции "Лучшие ESG проекты России".