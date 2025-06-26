https://ria.ru/20250626/luchshie-2024907226.html

Проекты "России сегодня" вошли в число лучших ESG проектов страны

Проекты "России сегодня" вошли в число лучших ESG проектов страны - РИА Новости, 26.06.2025

Проекты "России сегодня" вошли в число лучших ESG проектов страны

Национальная программа "Лучшие ESG проекты России" назвала победителей 2025 года. Среди них – программа "Дневной ракурс" радио Sputnik и проект "Российские... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:00:00+03:00

2025-06-26T08:00:00+03:00

2025-06-26T08:00:00+03:00

общество

россия

социальный навигатор

sputnik

радио sputnik

миа "россия сегодня"

россия сегодня

esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025447273_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_73903253c2949a347caef83427224024.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Национальная программа "Лучшие ESG проекты России" назвала победителей 2025 года. Среди них – программа "Дневной ракурс" радио Sputnik и проект "Российские инновации" международной медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор").Программа радио Sputnik "Дневной ракурс" стала лучшей в номинации "Социальные программы. Социально-ответственные СМИ". Она познакомила радиослушателей с людьми, которые занимаются социально-значимыми и общественно-полезными делами и вдохновляют других своим примером."Социальная повестка и общественно-значимые темы – одни из ключевых для нашего федерального вещания. Проект, посвященный тому, как люди своим примером меняют жизнь к лучшему, отвечает запросам и интересам общества. Именно поэтому он получил широкий отклик", – рассказала директор Дирекции вещания на русском языке Медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Некрасова.В номинации "Партнерство в интересах устойчивого развития. Программы популяризации науки и инновационного развития" лучшим был признан проект "Российские инновации" международной медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор"). Проект направлен на популяризацию российских инноваций в науке, технологиях и разработках опережающего характера, которые улучшают жизнь людей."Системное взаимодействие между наукой и реальным сектором экономики – вот путь к балансу между устойчивым развитием, экологией и социальной ответственностью. Находясь в самом центре этого процесса, проект "Российские инновации" медиагруппы "Россия сегодня" делает достоянием всего общества инновационные решения из самых разных областей, работая на прогресс, на будущее нашей страны", – отметил руководитель проекта, заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор") Геннадий Клюшкин.Торжественная церемония награждения победителей – компаний, реализующих лучшие социальные и ESG практики в РФ, прошла в рамках конференции "Лучшие ESG проекты России".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, социальный навигатор, sputnik, радио sputnik, миа "россия сегодня", россия сегодня, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)