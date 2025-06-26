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Проекты "России сегодня" вошли в число лучших ESG проектов страны - РИА Новости, 26.06.2025
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Проекты "России сегодня" вошли в число лучших ESG проектов страны
Проекты "России сегодня" вошли в число лучших ESG проектов страны - РИА Новости, 26.06.2025
Проекты "России сегодня" вошли в число лучших ESG проектов страны
Национальная программа "Лучшие ESG проекты России" назвала победителей 2025 года. Среди них – программа "Дневной ракурс" радио Sputnik и проект "Российские... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T08:00:00+03:00
2025-06-26T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Национальная программа "Лучшие ESG проекты России" назвала победителей 2025 года. Среди них – программа "Дневной ракурс" радио Sputnik и проект "Российские инновации" международной медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор").Программа радио Sputnik "Дневной ракурс" стала лучшей в номинации "Социальные программы. Социально-ответственные СМИ". Она познакомила радиослушателей с людьми, которые занимаются социально-значимыми и общественно-полезными делами и вдохновляют других своим примером."Социальная повестка и общественно-значимые темы – одни из ключевых для нашего федерального вещания. Проект, посвященный тому, как люди своим примером меняют жизнь к лучшему, отвечает запросам и интересам общества. Именно поэтому он получил широкий отклик", – рассказала директор Дирекции вещания на русском языке Медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Некрасова.В номинации "Партнерство в интересах устойчивого развития. Программы популяризации науки и инновационного развития" лучшим был признан проект "Российские инновации" международной медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор"). Проект направлен на популяризацию российских инноваций в науке, технологиях и разработках опережающего характера, которые улучшают жизнь людей."Системное взаимодействие между наукой и реальным сектором экономики – вот путь к балансу между устойчивым развитием, экологией и социальной ответственностью. Находясь в самом центре этого процесса, проект "Российские инновации" медиагруппы "Россия сегодня" делает достоянием всего общества инновационные решения из самых разных областей, работая на прогресс, на будущее нашей страны", – отметил руководитель проекта, заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор") Геннадий Клюшкин.Торжественная церемония награждения победителей – компаний, реализующих лучшие социальные и ESG практики в РФ, прошла в рамках конференции "Лучшие ESG проекты России".
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РИА Новости
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общество, россия, социальный навигатор, sputnik, радио sputnik, миа "россия сегодня", россия сегодня, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
Общество, Россия, Социальный навигатор, Sputnik, Радио Sputnik, МИА "Россия сегодня", Россия сегодня, ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)

Проекты "России сегодня" вошли в число лучших ESG проектов страны

© РИА Новости / Анна КоноваловаЗаместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор") Геннадий Клюшкин на вручении награды
Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Россия сегодня (Социальный навигатор) Геннадий Клюшкин на вручении награды - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Анна Коновалова
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Национальная программа "Лучшие ESG проекты России" назвала победителей 2025 года. Среди них – программа "Дневной ракурс" радио Sputnik и проект "Российские инновации" международной медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор").
Программа радио Sputnik "Дневной ракурс" стала лучшей в номинации "Социальные программы. Социально-ответственные СМИ". Она познакомила радиослушателей с людьми, которые занимаются социально-значимыми и общественно-полезными делами и вдохновляют других своим примером.
"Социальная повестка и общественно-значимые темы – одни из ключевых для нашего федерального вещания. Проект, посвященный тому, как люди своим примером меняют жизнь к лучшему, отвечает запросам и интересам общества. Именно поэтому он получил широкий отклик", – рассказала директор Дирекции вещания на русском языке Медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Некрасова.
В номинации "Партнерство в интересах устойчивого развития. Программы популяризации науки и инновационного развития" лучшим был признан проект "Российские инновации" международной медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор"). Проект направлен на популяризацию российских инноваций в науке, технологиях и разработках опережающего характера, которые улучшают жизнь людей.
"Системное взаимодействие между наукой и реальным сектором экономики – вот путь к балансу между устойчивым развитием, экологией и социальной ответственностью. Находясь в самом центре этого процесса, проект "Российские инновации" медиагруппы "Россия сегодня" делает достоянием всего общества инновационные решения из самых разных областей, работая на прогресс, на будущее нашей страны", – отметил руководитель проекта, заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор") Геннадий Клюшкин.
© РИА Новости / Анна КоноваловаЗаместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор") Геннадий Клюшкин на вручении награды
Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Россия сегодня (Социальный навигатор) Геннадий Клюшкин на вручении награды - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Анна Коновалова
Заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" ("Социальный навигатор") Геннадий Клюшкин на вручении награды
Торжественная церемония награждения победителей – компаний, реализующих лучшие социальные и ESG практики в РФ, прошла в рамках конференции "Лучшие ESG проекты России".
 
ОбществоРоссияСоциальный навигаторSputnikРадио SputnikМИА "Россия сегодня"Россия сегодняESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)
 
 
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