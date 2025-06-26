https://ria.ru/20250626/lidery-2025534993.html

Страны ЕС могут согласовать новый пакет антироссийских санкций на саммите

Страны ЕС могут согласовать новый пакет антироссийских санкций на саммите - РИА Новости, 26.06.2025

Страны ЕС могут согласовать новый пакет антироссийских санкций на саммите

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг могут согласовать 18-й пакет санкций против России. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:39:00+03:00

2025-06-26T12:39:00+03:00

2025-06-26T12:39:00+03:00

россия

бельгия

сша

евросоюз

еврокомиссия

северный поток

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг могут согласовать 18-й пакет санкций против России. "Я настроен очень оптимистично, что, возможно, сегодня мы сможем принять новый 18-й пакет санкций, направленный на то, чтобы полностью отказаться от ископаемых энергоресурсов России", - заявил он перед началом встречи в верхах. Ранее Еврокомиссия сообщала, что ЕС готовит 18-й пакет жестких санкций, направленных против доходов России от торговли энергоресурсами, инфраструктуры "Северного потока", российского банковского сектора, а также предусматривающих понижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025530993.html

https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025517808.html

россия

бельгия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, бельгия, сша, евросоюз, еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии, в мире