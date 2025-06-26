Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС могут согласовать новый пакет антироссийских санкций на саммите - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/lidery-2025534993.html
Страны ЕС могут согласовать новый пакет антироссийских санкций на саммите
Страны ЕС могут согласовать новый пакет антироссийских санкций на саммите - РИА Новости, 26.06.2025
Страны ЕС могут согласовать новый пакет антироссийских санкций на саммите
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг могут согласовать 18-й пакет санкций против России. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:39:00+03:00
2025-06-26T12:39:00+03:00
россия
бельгия
сша
евросоюз
еврокомиссия
северный поток
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг могут согласовать 18-й пакет санкций против России. "Я настроен очень оптимистично, что, возможно, сегодня мы сможем принять новый 18-й пакет санкций, направленный на то, чтобы полностью отказаться от ископаемых энергоресурсов России", - заявил он перед началом встречи в верхах. Ранее Еврокомиссия сообщала, что ЕС готовит 18-й пакет жестких санкций, направленных против доходов России от торговли энергоресурсами, инфраструктуры "Северного потока", российского банковского сектора, а также предусматривающих понижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025530993.html
https://ria.ru/20250626/sanktsii-2025517808.html
россия
бельгия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бельгия, сша, евросоюз, еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Бельгия, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Северный поток, Санкции в отношении России, В мире
Страны ЕС могут согласовать новый пакет антироссийских санкций на саммите

Де Вевер: ЕС может согласовать 18-й пакет санкций против России на саммите

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что лидеры ЕС на саммите в четверг могут согласовать 18-й пакет санкций против России.
"Я настроен очень оптимистично, что, возможно, сегодня мы сможем принять новый 18-й пакет санкций, направленный на то, чтобы полностью отказаться от ископаемых энергоресурсов России", - заявил он перед началом встречи в верхах.
Петтери Орпо - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Премьер Финляндии призвал Венгрию и Словакию одобрить 18-й пакет санкций
Вчера, 12:24
Ранее Еврокомиссия сообщала, что ЕС готовит 18-й пакет жестких санкций, направленных против доходов России от торговли энергоресурсами, инфраструктуры "Северного потока", российского банковского сектора, а также предусматривающих понижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов США.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Санкции в отношении России не работают, заявил Фицо
Вчера, 11:26
 
РоссияБельгияСШАЕвросоюзЕврокомиссияСеверный потокСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала