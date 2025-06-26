https://ria.ru/20250626/lev-2025574471.html

Лев, напавший на владельца "Тайгана", останется в парке

Лев, напавший на владельца "Тайгана", останется в парке - РИА Новости, 26.06.2025

Лев, напавший на владельца "Тайгана", останется в парке

Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, останется в парке, сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:03:00+03:00

2025-06-26T15:03:00+03:00

2025-06-26T15:12:00+03:00

россия

республика крым

краснодар

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

сафари-парк "тайган"

лев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, останется в парке, сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Зубкова прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. У него повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков в сознании и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Ничего с этим львом не будет. Лев как был, так и есть в саванне (зона свободного обитания львов – ред.). Молодой, глупый, испугался, побежал и наделал делов. В таких ситуациях животное не виновато. Все что происходит – это либо виноват человек, либо дело случая, как в нашем", - сказала Алексагина в официальном видеозаявлении в Telegram-канале сафари-парка.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250625/sk-2025454626.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика крым, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), сафари-парк "тайган", лев