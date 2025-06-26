Лев, напавший на владельца "Тайгана", останется в парке
Лев, напавший на владельца крымского "Тайгана" Олега Зубкова, останется в парке
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, останется в парке, сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Зубкова прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. У него повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков в сознании и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
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"Ничего с этим львом не будет. Лев как был, так и есть в саванне (зона свободного обитания львов – ред.). Молодой, глупый, испугался, побежал и наделал делов. В таких ситуациях животное не виновато. Все что происходит – это либо виноват человек, либо дело случая, как в нашем", - сказала Алексагина в официальном видеозаявлении в Telegram-канале сафари-парка.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.