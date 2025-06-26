Рейтинг@Mail.ru
Лев, напавший на владельца "Тайгана", останется в парке - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 26.06.2025 (обновлено: 15:12 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/lev-2025574471.html
Лев, напавший на владельца "Тайгана", останется в парке
Лев, напавший на владельца "Тайгана", останется в парке - РИА Новости, 26.06.2025
Лев, напавший на владельца "Тайгана", останется в парке
Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, останется в парке, сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:03:00+03:00
2025-06-26T15:12:00+03:00
россия
республика крым
краснодар
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
сафари-парк "тайган"
лев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024800392_0:0:2782:1565_1920x0_80_0_0_799e516cd501625bbde7e49c7c499895.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, останется в парке, сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Зубкова прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. У него повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков в сознании и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. &quot;Ничего с этим львом не будет. Лев как был, так и есть в саванне (зона свободного обитания львов – ред.). Молодой, глупый, испугался, побежал и наделал делов. В таких ситуациях животное не виновато. Все что происходит – это либо виноват человек, либо дело случая, как в нашем&quot;, - сказала Алексагина в официальном видеозаявлении в Telegram-канале сафари-парка.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250625/sk-2025454626.html
россия
республика крым
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024800392_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bbe24e646ee37b35103026e22fec2dec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), сафари-парк "тайган", лев
Россия, Республика Крым, Краснодар, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Сафари-парк "Тайган", лев
Лев, напавший на владельца "Тайгана", останется в парке

Лев, напавший на владельца крымского "Тайгана" Олега Зубкова, останется в парке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков гладит льва - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков гладит льва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Лев, напавший на владельца крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, останется в парке, сообщила пресс-секретарь зоопарка Татьяна Алексагина.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Зубкова прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. У него повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков в сознании и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
«

"Ничего с этим львом не будет. Лев как был, так и есть в саванне (зона свободного обитания львов – ред.). Молодой, глупый, испугался, побежал и наделал делов. В таких ситуациях животное не виновато. Все что происходит – это либо виноват человек, либо дело случая, как в нашем", - сказала Алексагина в официальном видеозаявлении в Telegram-канале сафари-парка.

Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Олег Зубков с донецким львенком Шерханом - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Появились новые подробности нападения льва на владельца сафари-парка
25 июня, 20:59
 
РоссияРеспублика КрымКраснодарОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Сафари-парк "Тайган"лев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала