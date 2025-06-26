https://ria.ru/20250626/kurgan-2025511862.html

В Кургане задержали трансгендера, подозреваемого в экстремизме

В Кургане задержали трансгендера, подозреваемого в экстремизме - РИА Новости, 26.06.2025

В Кургане задержали трансгендера, подозреваемого в экстремизме

Правоохранители задержали в Кургане транссексуала, подозреваемого в участии в запрещенной экстремистской организации "Граждане СССР"*, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:53:00+03:00

2025-06-26T10:53:00+03:00

2025-06-26T10:54:00+03:00

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали в Кургане транссексуала, подозреваемого в участии в запрещенной экстремистской организации "Граждане СССР"*, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В ходе комплекса мероприятий получены сведения в отношении сторонника международного общественного движения "ЛГБТ"*, деятельность которой запрещена на территории РФ, участвующего в деятельности межрегиональной общественной организации "Граждане СССР"*, которая признана экстремистской. В результате реализации мероприятий обнаружена документация об операции по смене пола и имени", - сказал собеседник агентства. Как добавили в силовых структурах, задержанный является безработным, в 2019 году была проведена операция по смене пола с женского на мужской (что зафиксировано в том числе в паспорте), проходит гормональную терапию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об участии в деятельности экстремистской организации, максимальное наказание по которой предусматривает шесть лет лишения свободы, уточнили в силовых структурах.* Запрещенная в России экстремистская организация.** Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20250616/sevastopol-2023064802.html

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происшествия, курган, россия