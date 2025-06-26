https://ria.ru/20250626/kreml-2025585714.html

Песков: после обмена пленными определятся даты нового раунда переговоров

Песков: после обмена пленными определятся даты нового раунда переговоров - РИА Новости, 26.06.2025

Песков: после обмена пленными определятся даты нового раунда переговоров

После завершения процедур по обмену пленными, о которых договорились Россия и Украина в Стамбуле, придет время определиться с датами проведения третьего раунда... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:52:00+03:00

2025-06-26T15:52:00+03:00

2025-06-26T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. После завершения процедур по обмену пленными, о которых договорились Россия и Украина в Стамбуле, придет время определиться с датами проведения третьего раунда переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас мы занимаемся выполнением гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, после того как будут завершены все процедуры, о которых было оговорено, обмен, настанет очередь определиться с датами проведения третьего раунда", - сказал Песков журналистам. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Россия передала Украинетела погибших военнослужащих. Стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной- это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html

https://ria.ru/20250624/tramp-2025130283.html

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в мире, россия, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир путин