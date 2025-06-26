https://ria.ru/20250626/kontrol-2025631027.html

На личном контроле Брежнева. Как взорвали главного конструктора СССР

На личном контроле Брежнева. Как взорвали главного конструктора СССР - РИА Новости, 26.06.2025

На личном контроле Брежнева. Как взорвали главного конструктора СССР

Это преступление, произошедшее в 1981 году, наделало много шума. Шутка ли, в Москве в автомобиле взорвали конструктора крупного секретного КБ, и произошло это... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:20:00+03:00

2025-06-26T19:20:00+03:00

2025-06-26T19:20:00+03:00

ссср

москва

самара

леонид брежнев

юрий андропов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602674913_0:120:2873:1736_1920x0_80_0_0_2816cef2cc940fdc127c9494f2d2cb7a.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Это преступление, произошедшее в 1981 году, наделало много шума. Шутка ли, в Москве в автомобиле взорвали конструктора крупного секретного КБ, и произошло это прямо рядом с приемной Министерства обороны СССР, в километре от Кремля, в двух минутах ходьбы от Лубянки.Несмотря на то что дело было на особом контроле как у Андропова, так и у Брежнева, история гибели до сих пор окутана тайной — кто и за что ликвидировал талантливого ученого, так до сих пор и не известно…Хоронили в закрытом гробу4 февраля 1981 года на улице Мясницкая мужчина, приехавший в командировку из Самары, сидя в машине, начал разворачивать лежавшую у него на коленях картонную коробку, и тут раздался взрыв.Водителю тогда невероятно повезло — когда сработала бомба, его выбросило через ветровое стекло. От машины — польского микроавтобуса Nysa — остались только пол, колеса и мотор.У человека, который находился внутри, не было никаких шансов остаться в живых. Позже следователи выяснят, что взрыв был направленного действия, основной удар пришелся на человека, открывшего злополучную коробку.Его похоронили в закрытом гробу. Когда на несколько секунд крышку гроба подняли, оказалось, что вместо лица у покойника — восковая маска.Операция “Капкан”Убитым оказался известный ученый Игорь Александрович Бережной, советский конструктор авиационно-космической техники, главный конструктор КБ автоматических систем, профессор, доктор физико-математических наук.Он был автором более чем 200 научных работ, большого количества изобретений и научно-технических разработок в сфере авиационной и космической техники. Одной из самых известных из них стала лазерная система посадки самолетов "Глиссада".Расследование убийства конструктора поручили офицерам КГБ, получило название "Операция “Капкан”". Его взял на особый контроль сам Юрий Андропов.Бомба, ходившая из рук в рукиСледствие установило, что утром 4 февраля некий человек возле здания Министерства авиационной промышленности в Уланском переулке передал одному из водителей конструкторского бюро коробку, сказав, что там лекарства, предназначенные лично для товарища Бережного.Коробка попала в московское представительство ККБАС, где переходила из рук в руки, в конце концов ее вручили водителю Бережного Рафаэлю Галимуллину, тот отдал шефу. Личность человека, передавшего бомбу, так и не смогли установить.Иностранная разведка, финансовые махинацииСразу же появилась версия об иностранном следе, все-таки был ликвидирован руководитель оборонного предприятия. Но вскоре от нее отказались, решив, что она несостоятельна. Пытались разработать бытовую версию, но и тут следователей ожидал тупик.Оперативники занялись хозяйственной деятельностью возглавляемого Бережным ККБАС, и тут, как говорят, полезло изо всех щелей.Начали всплывать многочисленные махинации, в которых то и дело фигурировали подопечные Игоря Александровича.По результатам следствия выяснилось, что работники секретного КБ в немалых объемах присваивали себе выделяемые для деятельности бюро товарно-материальные ценности. И главным образом здесь фигурировал пресловутый советский дефицит: мебель, телевизоры, импортная кино- и фотопленка. Однако вскрывшиеся махинации не удалось связать с убийством.Шашни с проводницей Брежнева или советская мафияОдним из вероятных мотивов совершенного убийства главного конструктора называлась его связь с близкой бортпроводницей Леонида Брежнева. Однако ни прямых доказательств, ни достоверных свидетельств у этой версии до сих пор нет.Существует и предположение о том, что к делу была причастна торговая мафия цеховиков. На балансе предприятия были самолеты, которые могли перевозить левый товар. Говорили, что на складах ККБАС нашли партию джинсовой ткани.Но и это версия так и осталась версией. Убийство главного конструктора так и осталось не раскрытым.С потерей Бережного КБАС постепенно покатился под откос. Окончательно его добила перестройка, в ходе которой выяснилось, что в стране не нужны научные разработки и разрабатываемые в КБ лазеры с перестраиваемой частотой.Помещения на территории бюро быстро опустели, исчезла контрольно-следовая полоса, ушла в прошлое и сверхсекретность, а площади некогда секретного КБ стали сдаваться под офисы.

ссср

москва

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ссср, москва, самара, леонид брежнев, юрий андропов