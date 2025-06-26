На личном контроле Брежнева. Как взорвали главного конструктора СССР
© РИА Новости / Иван Денисенко | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. Это преступление, произошедшее в 1981 году, наделало много шума. Шутка ли, в Москве в автомобиле взорвали конструктора крупного секретного КБ, и произошло это прямо рядом с приемной Министерства обороны СССР, в километре от Кремля, в двух минутах ходьбы от Лубянки.
Хоронили в закрытом гробу
4 февраля 1981 года на улице Мясницкая мужчина, приехавший в командировку из Самары, сидя в машине, начал разворачивать лежавшую у него на коленях картонную коробку, и тут раздался взрыв.
© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкУлица Кирова (ныне - Мясницкая) в Москве. 1989 год
Улица Кирова (ныне - Мясницкая) в Москве. 1989 год
Водителю тогда невероятно повезло — когда сработала бомба, его выбросило через ветровое стекло. От машины — польского микроавтобуса Nysa — остались только пол, колеса и мотор.
У человека, который находился внутри, не было никаких шансов остаться в живых. Позже следователи выяснят, что взрыв был направленного действия, основной удар пришелся на человека, открывшего злополучную коробку.
Его похоронили в закрытом гробу. Когда на несколько секунд крышку гроба подняли, оказалось, что вместо лица у покойника — восковая маска.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "Некрополь World Russia 2024" в Москве
Международная выставка "Некрополь World Russia 2024" в Москве
Операция “Капкан”
Убитым оказался известный ученый Игорь Александрович Бережной, советский конструктор авиационно-космической техники, главный конструктор КБ автоматических систем, профессор, доктор физико-математических наук.
Он был автором более чем 200 научных работ, большого количества изобретений и научно-технических разработок в сфере авиационной и космической техники. Одной из самых известных из них стала лазерная система посадки самолетов "Глиссада".
Расследование убийства конструктора поручили офицерам КГБ, получило название "Операция “Капкан”". Его взял на особый контроль сам Юрий Андропов.
Бомба, ходившая из рук в руки
Следствие установило, что утром 4 февраля некий человек возле здания Министерства авиационной промышленности в Уланском переулке передал одному из водителей конструкторского бюро коробку, сказав, что там лекарства, предназначенные лично для товарища Бережного.
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанкГенеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев а церемонии открытия XXII Олимпийских Игр в Москве
Генеральный Секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев а церемонии открытия XXII Олимпийских Игр в Москве
Коробка попала в московское представительство ККБАС, где переходила из рук в руки, в конце концов ее вручили водителю Бережного Рафаэлю Галимуллину, тот отдал шефу. Личность человека, передавшего бомбу, так и не смогли установить.
Иностранная разведка, финансовые махинации
Сразу же появилась версия об иностранном следе, все-таки был ликвидирован руководитель оборонного предприятия. Но вскоре от нее отказались, решив, что она несостоятельна. Пытались разработать бытовую версию, но и тут следователей ожидал тупик.
Оперативники занялись хозяйственной деятельностью возглавляемого Бережным ККБАС, и тут, как говорят, полезло изо всех щелей.
Допрос подозреваемого
Начали всплывать многочисленные махинации, в которых то и дело фигурировали подопечные Игоря Александровича.
По результатам следствия выяснилось, что работники секретного КБ в немалых объемах присваивали себе выделяемые для деятельности бюро товарно-материальные ценности. И главным образом здесь фигурировал пресловутый советский дефицит: мебель, телевизоры, импортная кино- и фотопленка. Однако вскрывшиеся махинации не удалось связать с убийством.
Шашни с проводницей Брежнева или советская мафия
Одним из вероятных мотивов совершенного убийства главного конструктора называлась его связь с близкой бортпроводницей Леонида Брежнева. Однако ни прямых доказательств, ни достоверных свидетельств у этой версии до сих пор нет.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР
Существует и предположение о том, что к делу была причастна торговая мафия цеховиков. На балансе предприятия были самолеты, которые могли перевозить левый товар. Говорили, что на складах ККБАС нашли партию джинсовой ткани.
Но и это версия так и осталась версией. Убийство главного конструктора так и осталось не раскрытым.
С потерей Бережного КБАС постепенно покатился под откос. Окончательно его добила перестройка, в ходе которой выяснилось, что в стране не нужны научные разработки и разрабатываемые в КБ лазеры с перестраиваемой частотой.
Участники митинга на Тверской улице. 1991 год
Помещения на территории бюро быстро опустели, исчезла контрольно-следовая полоса, ушла в прошлое и сверхсекретность, а площади некогда секретного КБ стали сдаваться под офисы.