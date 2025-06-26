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Ким Чен Ын открыл новую туристическую зону в Вонсане

Ким Чен Ын открыл новую туристическую зону в Вонсане - РИА Новости, 26.06.2025

Ким Чен Ын открыл новую туристическую зону в Вонсане

Лидер КНДР Ким Чен Ын 24 июня торжественно открыл масштабную прибрежную туристическую зону на Кальмасском полуострове в городе Вонсан, на церемонии... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T05:19:00+03:00

2025-06-26T05:19:00+03:00

2025-06-26T05:19:00+03:00

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ким чен ын

александр мацегора

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СЕУЛ, 26 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 24 июня торжественно открыл масштабную прибрежную туристическую зону на Кальмасском полуострове в городе Вонсан, на церемонии присутствовал посол РФ в КНДР Александр Мацегора, зона заработает с 1 июля, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Сообщается, что новый комплекс был возведён как часть грандиозного проекта Ким Чен Ына по построению зоны культурного отдыха "мирового уровня". ЦТАК называет открытие курорта "великим знаменательным событием", "прелюдией к новой эпохе" государственного туризма КНДР. Новый комплекс включает сотни объектов — отели и гостиницы на 20 тысяч человек, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, торговые и развлекательные сооружения, что позволит гостям отдыхать там вне зависимости от сезона. Курорт призван стать "образцом национального туризма" КНДР и начнёт приём посетителей с 1 июля. Ким Чен Ын назвал завершённую стройку "поразительным объектом" и подчеркнул, что она воплощает стремление партии к созданию более светлой и обеспеченной жизни для народа. "У нас в стране, где имеются богатые туристические ресурсы, туризм может стать мощным двигателем развития экономики, стимулом для культурного подъема и регионального процветания", — заявил он. Он также добавил, что новая зона должна играть ведущую роль в формировании туристической культуры и обеспечить посетителям лучшие условия для полноценного и радостного отдыха. Строительство, по его словам, "ещё раз продемонстрировало неиссякаемый дух народа, уверенно открывающего новую эпоху процветания". С речью также выступил премьер-министр КНДР Пак Тхэ Сон, назвав проект "эпохальным достижением", демонстрирующим силу страны. На церемонии присутствовали члены партийного и государственного руководства, представители армии, рабочие, молодёжь и приглашённые гости. Также ЦТАК сообщает, что на мероприятии был и посол РФ в КНДР Александр Мацегора с сотрудниками посольства. В то же время отмечается, что создание курорта велось в рамках политики партии КНДР - "Народные массы – превыше всего", а Ким Чен Ын лично ездил на стройку несколько раз и руководил проектом, чтобы создать "самое цивилизованного в мире место культурного отдыха" для северокорейского народа. Ким Чен Ын также добавил, что Вонсан-Кальмаская прибрежная туристическая зона является первым "гордым шагом" на пути к осуществлению курса партии и правительства на развитие культурного туризма. "Он отметил, что IX съезд партии будет определять важнейший план для строительства перспективных крупномасштабных культурно-туристических зон разного типа в ряде регионов за кратчайший срок на основе достижений и опыта, накопленного в освоении Кальмаского полуострова", - цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

https://ria.ru/20250625/vagon-2025302285.html

https://ria.ru/20250622/kndr-2024582605.html

https://ria.ru/20250622/kndr-2024581244.html

https://ria.ru/20250620/most-2024075435.html

кндр (северная корея)

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кндр (северная корея), вонсан, россия, ким чен ын, александр мацегора, пак тхэ сон