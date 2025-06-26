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Ван И надеется, что Китай и США найдут правильный путь сосуществования

Ван И надеется, что Китай и США найдут правильный путь сосуществования - РИА Новости, 26.06.2025

Ван И надеется, что Китай и США найдут правильный путь сосуществования

Пекин надеется, что Китай и США найдут правильный путь сосуществования между двумя крупными державами, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:51:00+03:00

2025-06-26T07:51:00+03:00

2025-06-26T07:51:00+03:00

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ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Пекин надеется, что Китай и США найдут правильный путь сосуществования между двумя крупными державами, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. В среду в Пекине состоялась встреча Ван И и профессора Грэхама Аллисона из Гарвардского Университета. "Мы надеемся, что США будут работать с Китаем, чтобы решить коренную проблему взаимного восприятия, (чтобы) застегнуть первую пуговицу в китайско-американских отношениях, а затем найти правильный способ для двух крупных держав Китая и США сосуществовать друг с другом в соответствии с тремя принципами китайско-американских отношений", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР в четверг. Дипломат отметил, что Китаю и Соединенным Штатам необходимо выстроить новый нарратив, который сможет регулировать будущие обмены и взаимодействие между двумя крупными державами. Ван И подчеркнул, что принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества являются основополагающими принципами для китайской стороны в решении вопросов с США.

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в мире, китай, сша, пекин, ван и (политик), гарвардский университет