https://ria.ru/20250626/kiselev-2025623144.html

Закон о виноделии объединил рынок вокруг общих правил, заявил глава АВВР

Закон о виноделии объединил рынок вокруг общих правил, заявил глава АВВР - РИА Новости, 26.06.2025

Закон о виноделии объединил рынок вокруг общих правил, заявил глава АВВР

Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" является скелетом, на который постепенно наращиваются мышцы отрасли, он объединил рынок вокруг общих РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:47:00+03:00

2025-06-26T17:47:00+03:00

2025-06-26T17:47:00+03:00

экономика

россия

дмитрий киселев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

госдума рф

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" является скелетом, на который постепенно наращиваются мышцы отрасли, он объединил рынок вокруг общих правил, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев. Закон вступил в силу ровно пять лет назад - 26 июня 2020 года. Это базовый документ для отрасли, который содержит определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ. "Федеральный закон № 468 - это скелет, на который постепенно наращиваются мышцы отрасли. Он дал направление, задал основу, объединил рынок вокруг общих правил. Но до полной реализации его потенциала предстоит еще немалый путь", - отметил Киселев. Его слова приводятся в сообщении ассоциации. Для развития винной отрасли в России правительство предпринимает ряд мер, включая создание ГОСТа по составлению винных карт для ресторанов, баров и кафе, который вступил в силу 1 апреля 2025 года. Так, доля российских вин в них должна быть не меньше 20%. В ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции. В винной карте рекомендуется указывать наименование алкоголя - обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции. В марте замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщил журналистам, что пакет законопроектов о создании "российской полки" товаров в торговых сетях, куда входит поддержка производителей отечественного вина, планируется внести на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.

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экономика, россия, дмитрий киселев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф