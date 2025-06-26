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Закон о виноделии объединил рынок вокруг общих правил, заявил глава АВВР - РИА Новости, 26.06.2025
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17:47 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/kiselev-2025623144.html
Закон о виноделии объединил рынок вокруг общих правил, заявил глава АВВР
Закон о виноделии объединил рынок вокруг общих правил, заявил глава АВВР - РИА Новости, 26.06.2025
Закон о виноделии объединил рынок вокруг общих правил, заявил глава АВВР
Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" является скелетом, на который постепенно наращиваются мышцы отрасли, он объединил рынок вокруг общих РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:47:00+03:00
2025-06-26T17:47:00+03:00
экономика
россия
дмитрий киселев
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
госдума рф
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" является скелетом, на который постепенно наращиваются мышцы отрасли, он объединил рынок вокруг общих правил, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев. Закон вступил в силу ровно пять лет назад - 26 июня 2020 года. Это базовый документ для отрасли, который содержит определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ. "Федеральный закон № 468 - это скелет, на который постепенно наращиваются мышцы отрасли. Он дал направление, задал основу, объединил рынок вокруг общих правил. Но до полной реализации его потенциала предстоит еще немалый путь", - отметил Киселев. Его слова приводятся в сообщении ассоциации. Для развития винной отрасли в России правительство предпринимает ряд мер, включая создание ГОСТа по составлению винных карт для ресторанов, баров и кафе, который вступил в силу 1 апреля 2025 года. Так, доля российских вин в них должна быть не меньше 20%. В ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции. В винной карте рекомендуется указывать наименование алкоголя - обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции. В марте замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщил журналистам, что пакет законопроектов о создании "российской полки" товаров в торговых сетях, куда входит поддержка производителей отечественного вина, планируется внести на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.
https://ria.ru/20250624/putin-2025209744.html
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экономика, россия, дмитрий киселев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Экономика, Россия, Дмитрий Киселев, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Госдума РФ
Закон о виноделии объединил рынок вокруг общих правил, заявил глава АВВР

Киселев: закон о виноделии в России объединил рынок вокруг общих правил

© Fotolia/Minerva StudioБутылки вина
Бутылки вина - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Fotolia/Minerva Studio
Бутылки вина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" является скелетом, на который постепенно наращиваются мышцы отрасли, он объединил рынок вокруг общих правил, заявил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.
Закон вступил в силу ровно пять лет назад - 26 июня 2020 года. Это базовый документ для отрасли, который содержит определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин поручил ускорить изменение целевого назначения земель для виноделия
24 июня, 21:40
"Федеральный закон № 468 - это скелет, на который постепенно наращиваются мышцы отрасли. Он дал направление, задал основу, объединил рынок вокруг общих правил. Но до полной реализации его потенциала предстоит еще немалый путь", - отметил Киселев. Его слова приводятся в сообщении ассоциации.
Для развития винной отрасли в России правительство предпринимает ряд мер, включая создание ГОСТа по составлению винных карт для ресторанов, баров и кафе, который вступил в силу 1 апреля 2025 года. Так, доля российских вин в них должна быть не меньше 20%.
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Российский винодел рассказал, какое вино лучше всего пить в жару
15 июня, 09:16
В ГОСТе описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции. В винной карте рекомендуется указывать наименование алкоголя - обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции.
В марте замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов сообщил журналистам, что пакет законопроектов о создании "российской полки" товаров в торговых сетях, куда входит поддержка производителей отечественного вина, планируется внести на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
В "Абрау-Дюрсо" рассказали о развитии виноделия в России
25 апреля, 11:00
 
ЭкономикаРоссияДмитрий КиселевМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Госдума РФ
 
 
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