https://ria.ru/20250626/kiev-2025584021.html

В Совбезе России рассказали об участившихся терактах Киева в приграничье

В Совбезе России рассказали об участившихся терактах Киева в приграничье - РИА Новости, 26.06.2025

В Совбезе России рассказали об участившихся терактах Киева в приграничье

Киевский режим за пять месяцев 2025 года совершил более 480 террористических атак на приграничные российские территории, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:45:00+03:00

2025-06-26T15:45:00+03:00

2025-06-26T16:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

юрий коков

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Киевский режим за пять месяцев 2025 года совершил более 480 террористических атак на приграничные российские территории, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков."В последние полтора года интенсивность террористических атак на приграничные территории многократно возросла. В 2024 году здесь зафиксировано 645 терактов (в 2023 году — 89), а за пять месяцев 2025 года — уже 481", - сказал Коков в интервью "Российской газете".По его словам, основная их часть совершается путем обстрелов, атак беспилотников и вооруженных нападений диверсионно-террористических групп.Как отметил Коков, Киев и его западные покровители никогда не брезговали применением террористических методов для достижения своих целей, но до последнего времени открыто не признавались в причастности к терроризму."Теперь же, когда надежды на нанесение стратегического поражения России тают с каждым днем боевых действий, все морально-этические ограничения сняты, взят курс на откровенный террор в отношении мирного населения российских регионов и объектов гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Коков.

https://ria.ru/20250626/zakharova-2025529532.html

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россия, юрий коков, происшествия