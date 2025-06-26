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В Совбезе России рассказали об участившихся терактах Киева в приграничье - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 26.06.2025 (обновлено: 16:38 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/kiev-2025584021.html
В Совбезе России рассказали об участившихся терактах Киева в приграничье
В Совбезе России рассказали об участившихся терактах Киева в приграничье - РИА Новости, 26.06.2025
В Совбезе России рассказали об участившихся терактах Киева в приграничье
Киевский режим за пять месяцев 2025 года совершил более 480 террористических атак на приграничные российские территории, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:45:00+03:00
2025-06-26T16:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
юрий коков
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Киевский режим за пять месяцев 2025 года совершил более 480 террористических атак на приграничные российские территории, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков."В последние полтора года интенсивность террористических атак на приграничные территории многократно возросла. В 2024 году здесь зафиксировано 645 терактов (в 2023 году — 89), а за пять месяцев 2025 года — уже 481", - сказал Коков в интервью "Российской газете".По его словам, основная их часть совершается путем обстрелов, атак беспилотников и вооруженных нападений диверсионно-террористических групп.Как отметил Коков, Киев и его западные покровители никогда не брезговали применением террористических методов для достижения своих целей, но до последнего времени открыто не признавались в причастности к терроризму."Теперь же, когда надежды на нанесение стратегического поражения России тают с каждым днем боевых действий, все морально-этические ограничения сняты, взят курс на откровенный террор в отношении мирного населения российских регионов и объектов гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Коков.
https://ria.ru/20250626/zakharova-2025529532.html
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россия, юрий коков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Юрий Коков, Происшествия
В Совбезе России рассказали об участившихся терактах Киева в приграничье

Замсекретаря Совбеза Коков: ВСУ в 2025 году совершили более 480 терактов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Киевский режим за пять месяцев 2025 года совершил более 480 террористических атак на приграничные российские территории, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
"В последние полтора года интенсивность террористических атак на приграничные территории многократно возросла. В 2024 году здесь зафиксировано 645 терактов (в 2023 году — 89), а за пять месяцев 2025 года — уже 481", - сказал Коков в интервью "Российской газете".
По его словам, основная их часть совершается путем обстрелов, атак беспилотников и вооруженных нападений диверсионно-террористических групп.
Как отметил Коков, Киев и его западные покровители никогда не брезговали применением террористических методов для достижения своих целей, но до последнего времени открыто не признавались в причастности к терроризму.
"Теперь же, когда надежды на нанесение стратегического поражения России тают с каждым днем боевых действий, все морально-этические ограничения сняты, взят курс на откровенный террор в отношении мирного населения российских регионов и объектов гражданской инфраструктуры", - подчеркнул Коков.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Зверства ВСУ в Дзержинске отражают общую политику Киева, заявила Захарова
Вчера, 12:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЮрий КоковПроисшествия
 
 
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