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СМИ: Украина тщетно борется с Россией за влияние в Африке - РИА Новости, 26.06.2025
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06:57 26.06.2025 (обновлено: 16:38 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/kiev-2025486053.html
СМИ: Украина тщетно борется с Россией за влияние в Африке
СМИ: Украина тщетно борется с Россией за влияние в Африке - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ: Украина тщетно борется с Россией за влияние в Африке
Украина хочет потеснить Россию в странах Африки, в том числе за счет поставок продовольствия и подготовки местных военных, однако пока терпит неудачу в своей... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T06:57:00+03:00
2025-06-26T16:38:00+03:00
в мире
украина
африка
киев
абдулай диоп
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украина хочет потеснить Россию в странах Африки, в том числе за счет поставок продовольствия и подготовки местных военных, однако пока терпит неудачу в своей политике на Черном континенте, пишет агентство Reuters.Интервью &lt;…&gt; с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками, двумя должностными лицами по оказанию помощи, западными дипломатами и аналитиками, а также доступ к новым миссиям в Мавритании и Демократической Республике Конго раскрывают новые подробности стратегии Киева в Африке, включая поставки помощи малийским беженцам, предложение обучить военных Мавритании и более широкие попытки противостоять гораздо более укоренившемуся присутствию России", — говорится в материале.В частности, по данным агентства, Киев намерен готовить военных в Мавритании, а также "поделиться технологиями и достижениями, которых Украина добилась на поле боя против России".В то же время южноафриканский аналитик Тим Мурити в беседе с агентством заявил, что стратегии Украины в Африке не хватает последовательности, указав на то, что Киев не назначил посла в Эфиопии — на ключевую должность, которую страны, включая Россию, используют для взаимодействия с Африканским союзом, базирующимся в Аддис-Абебе."Украинские данные показывают, что коммерческий экспорт Украины в значительной степени ориентирован на Северную Африку, а страны к югу от Сахары, включая Эфиопию, Кению и Нигерию, покупают лишь часть того, что они импортировали до войны. Сама Мавритания в прошлом году купила гораздо меньше продовольствия из Украины, чем в 2021 году", — отмечается в материале.Агентство также напомнило о провалах Киева в Африке, в частности, о понижении уровня запланированного на октябрь 2024 года саммита Украина — Африка до видеоконференции, тогда как в 2023-м в Москве состоялся саммит по Африке с большим количеством участников.Ранее ряд стран Африки обвинили Киев в поддержке террористов. В частности, в начале июня представитель МИД Судана заявил в беседе с RT, что Украина предоставляет террористам дроны, помогая им наносить удары по объектам инфраструктуры Судана. По его словам, вмешательство Киева подчеркивает глубокую вовлеченность Украины в суданский конфликт, включая поставку беспилотников и поддержку терроризма как в Судане, так и Африке в целом.В минувший понедельник министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп вновь заявил о поддержке Украиной терроризма в Сахельском регионе, осудив действия киевского режима. Ранее он обратил внимание на то, что Украина открыто заявляла о своем участии в спонсировании террористов в Сахеле. Его нигерский коллега Бакари Яу Сангаре также заметил, что Киев публично брал на себя ответственность за поддержку терроризма.
https://ria.ru/20250619/zakharova-2023939981.html
https://ria.ru/20250621/afrika-2024492132.html
https://ria.ru/20250620/afrika-2024340290.html
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в мире, украина, африка, киев, абдулай диоп
В мире, Украина, Африка, Киев, Абдулай Диоп
СМИ: Украина тщетно борется с Россией за влияние в Африке

Reuters: Киев пытается потеснить Россию в странах Африки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Украина хочет потеснить Россию в странах Африки, в том числе за счет поставок продовольствия и подготовки местных военных, однако пока терпит неудачу в своей политике на Черном континенте, пишет агентство Reuters.
Интервью <…> с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками, двумя должностными лицами по оказанию помощи, западными дипломатами и аналитиками, а также доступ к новым миссиям в Мавритании и Демократической Республике Конго раскрывают новые подробности стратегии Киева в Африке, включая поставки помощи малийским беженцам, предложение обучить военных Мавритании и более широкие попытки противостоять гораздо более укоренившемуся присутствию России", — говорится в материале.
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В частности, по данным агентства, Киев намерен готовить военных в Мавритании, а также "поделиться технологиями и достижениями, которых Украина добилась на поле боя против России".
В то же время южноафриканский аналитик Тим Мурити в беседе с агентством заявил, что стратегии Украины в Африке не хватает последовательности, указав на то, что Киев не назначил посла в Эфиопии — на ключевую должность, которую страны, включая Россию, используют для взаимодействия с Африканским союзом, базирующимся в Аддис-Абебе.
"Украинские данные показывают, что коммерческий экспорт Украины в значительной степени ориентирован на Северную Африку, а страны к югу от Сахары, включая Эфиопию, Кению и Нигерию, покупают лишь часть того, что они импортировали до войны. Сама Мавритания в прошлом году купила гораздо меньше продовольствия из Украины, чем в 2021 году", — отмечается в материале.
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Агентство также напомнило о провалах Киева в Африке, в частности, о понижении уровня запланированного на октябрь 2024 года саммита Украина — Африка до видеоконференции, тогда как в 2023-м в Москве состоялся саммит по Африке с большим количеством участников.
Ранее ряд стран Африки обвинили Киев в поддержке террористов. В частности, в начале июня представитель МИД Судана заявил в беседе с RT, что Украина предоставляет террористам дроны, помогая им наносить удары по объектам инфраструктуры Судана. По его словам, вмешательство Киева подчеркивает глубокую вовлеченность Украины в суданский конфликт, включая поставку беспилотников и поддержку терроризма как в Судане, так и Африке в целом.
В минувший понедельник министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп вновь заявил о поддержке Украиной терроризма в Сахельском регионе, осудив действия киевского режима. Ранее он обратил внимание на то, что Украина открыто заявляла о своем участии в спонсировании террористов в Сахеле. Его нигерский коллега Бакари Яу Сангаре также заметил, что Киев публично брал на себя ответственность за поддержку терроризма.
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