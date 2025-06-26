https://ria.ru/20250626/kherson-2025485664.html

Подполье: жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС России

Подполье: жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС России - РИА Новости, 26.06.2025

Подполье: жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС России

Жители оккупированного ВСУ Херсона вынуждены прятаться от ТЦК и ждут возвращения российских военных, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T06:42:00+03:00

2025-06-26T06:42:00+03:00

2025-06-26T08:45:00+03:00

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ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Жители оккупированного ВСУ Херсона вынуждены прятаться от ТЦК и ждут возвращения российских военных, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Так, из-за "охоты" на мужчин жители города давно обмениваются опытом, как избежать насильственной мобилизации."В окнах не маячить и остерегаться всех бывших друзей, соседей и так далее. Тяжело постоянно сидеть в доме, но знаю, кто после прихода ВСУ не выходит на улицу. Благодаря этому и живы, но пояса придется затянуть потуже до возвращения русских", — приводит Лебедев слова херсонцев. Они, отметил координатор, считают украинских военных взяточниками и подлецами.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250626/podpole-2025478973.html

https://ria.ru/20250625/ukarina-2025465828.html

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херсон, украина, сергей лебедев, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире, херсонская область