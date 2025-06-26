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Подполье: жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС России - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 26.06.2025 (обновлено: 08:45 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/kherson-2025485664.html
Подполье: жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС России
Подполье: жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС России - РИА Новости, 26.06.2025
Подполье: жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС России
Жители оккупированного ВСУ Херсона вынуждены прятаться от ТЦК и ждут возвращения российских военных, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T06:42:00+03:00
2025-06-26T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
украина
сергей лебедев
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире
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ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Жители оккупированного ВСУ Херсона вынуждены прятаться от ТЦК и ждут возвращения российских военных, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Так, из-за "охоты" на мужчин жители города давно обмениваются опытом, как избежать насильственной мобилизации."В окнах не маячить и остерегаться всех бывших друзей, соседей и так далее. Тяжело постоянно сидеть в доме, но знаю, кто после прихода ВСУ не выходит на улицу. Благодаря этому и живы, но пояса придется затянуть потуже до возвращения русских", — приводит Лебедев слова херсонцев. Они, отметил координатор, считают украинских военных взяточниками и подлецами.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250626/podpole-2025478973.html
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херсон, украина, сергей лебедев, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире, Херсонская область
Подполье: жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС России

Лебедев: жители Херсона прячутся от ТЦК и ждут возвращения ВС РФ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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ДОНЕЦК, 26 июн — РИА Новости. Жители оккупированного ВСУ Херсона вынуждены прятаться от ТЦК и ждут возвращения российских военных, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Так, из-за "охоты" на мужчин жители города давно обмениваются опытом, как избежать насильственной мобилизации.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Подполье: жители Херсона при киевском режиме ищут еду и вещи на помойках
Вчера, 03:40
"В окнах не маячить и остерегаться всех бывших друзей, соседей и так далее. Тяжело постоянно сидеть в доме, но знаю, кто после прихода ВСУ не выходит на улицу. Благодаря этому и живы, но пояса придется затянуть потуже до возвращения русских", — приводит Лебедев слова херсонцев.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года, с тех пор его продлевают каждые 90 дней. Согласно указу о всеобщей мобилизации, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещается выезжать из страны. Повестки вручают в самых разных местах: на улицах, автозаправках и в кафе. В Сети широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят граждан в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу.

Они, отметил координатор, считают украинских военных взяточниками и подлецами.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Антиправительственные выступления на Украине участились, сообщило подполье
25 июня, 23:09
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ миреХерсонская область
 
 
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