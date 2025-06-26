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Хегсет назвал число стран НАТО, пообещавших повысить расходы на оборону
Хегсет назвал число стран НАТО, пообещавших повысить расходы на оборону - РИА Новости, 26.06.2025
Хегсет назвал число стран НАТО, пообещавших повысить расходы на оборону
Тридцать два члена НАТО по итогам саммита альянса дали обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что стало "историческим" моментом, заявил в четверг шеф... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:11:00+03:00
2025-06-26T15:11:00+03:00
2025-06-26T15:16:00+03:00
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пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Тридцать два члена НАТО по итогам саммита альянса дали обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что стало "историческим" моментом, заявил в четверг шеф Пентагона Пит Хегсет."Тридцать две страны НАТО взяли на себя обязательство тратить 5% своего ВВП на оборону, фактически инвестируя в альянс НАТО", - сообщил он журналистам на брифинге.Глава американского военного ведомства подчеркнул, что считает это "историческим" моментом.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, нато, министерство обороны сша, пит хегсет
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, НАТО, Министерство обороны США, Пит Хегсет
Хегсет назвал число стран НАТО, пообещавших повысить расходы на оборону
Хегсет: на саммите НАТО 32 члена альянса пообещали повысить расходы на оборону