https://ria.ru/20250626/khegset-2025575964.html

Хегсет назвал число стран НАТО, пообещавших повысить расходы на оборону

Хегсет назвал число стран НАТО, пообещавших повысить расходы на оборону - РИА Новости, 26.06.2025

Хегсет назвал число стран НАТО, пообещавших повысить расходы на оборону

Тридцать два члена НАТО по итогам саммита альянса дали обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что стало "историческим" моментом, заявил в четверг шеф... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:11:00+03:00

2025-06-26T15:11:00+03:00

2025-06-26T15:16:00+03:00

в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

нато

министерство обороны сша

пит хегсет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021155630_103:579:1945:1615_1920x0_80_0_0_af71cecc0b1195c81c7dd8940e3079c1.jpg

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Тридцать два члена НАТО по итогам саммита альянса дали обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что стало "историческим" моментом, заявил в четверг шеф Пентагона Пит Хегсет."Тридцать две страны НАТО взяли на себя обязательство тратить 5% своего ВВП на оборону, фактически инвестируя в альянс НАТО", - сообщил он журналистам на брифинге.Глава американского военного ведомства подчеркнул, что считает это "историческим" моментом.

https://ria.ru/20250623/pistorius-2024810480.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, нато, министерство обороны сша, пит хегсет