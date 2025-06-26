https://ria.ru/20250626/kadry-2025526043.html
ФСБ показала задержание жительницы Новороссийска, передававшей данные Киеву
ФСБ показала задержание жительницы Новороссийска, передававшей данные Киеву - РИА Новости, 26.06.2025
ФСБ показала задержание жительницы Новороссийска, передававшей данные Киеву
ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жительницы Новороссийска, передавшей подконтрольной Киеву террористической организации данные о дислокации... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:01:00+03:00
2025-06-26T12:01:00+03:00
2025-06-26T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жительницы Новороссийска, передавшей подконтрольной Киеву террористической организации данные о дислокации кораблей Черноморского флота РФ и объектах ПВО. Как следует из видео, ее задержали прямо на судне, где она работала. Видео начинается с кадров, как оперативники заходят на судно, а она первым делом спрашивает: "Чего случилось?" Ранее ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске жительницы города, которая работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, в инициативном порядке вышла на проукраинскую террористическую организацию, подконтрольную спецслужбам Украины, и передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ и объектов ПВО. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Фигурантка арестована.
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Задержание жительницы Новороссийска, которая передавала Киеву данные о кораблях Черноморского флота
Жительницу Новороссийска, передававшую Киеву данные о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО, задержали прямо на судне, следует из видео ФСБ. Она призналась, что сотрудничала с Украиной за деньги.
2025-06-26T12:01
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происшествия, новороссийск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, киев
Происшествия, Новороссийск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Киев
ФСБ показала задержание жительницы Новороссийска, передававшей данные Киеву
ФСБ показала кадры задержания пособницы Киева из Новороссийска