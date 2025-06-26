https://ria.ru/20250626/kadry-2025526043.html

ФСБ показала задержание жительницы Новороссийска, передававшей данные Киеву

ФСБ показала задержание жительницы Новороссийска, передававшей данные Киеву - РИА Новости, 26.06.2025

ФСБ показала задержание жительницы Новороссийска, передававшей данные Киеву

ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жительницы Новороссийска, передавшей подконтрольной Киеву террористической организации данные о дислокации... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:01:00+03:00

2025-06-26T12:01:00+03:00

2025-06-26T12:01:00+03:00

происшествия

новороссийск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

киев

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жительницы Новороссийска, передавшей подконтрольной Киеву террористической организации данные о дислокации кораблей Черноморского флота РФ и объектах ПВО. Как следует из видео, ее задержали прямо на судне, где она работала. Видео начинается с кадров, как оперативники заходят на судно, а она первым делом спрашивает: "Чего случилось?" Ранее ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске жительницы города, которая работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи, в инициативном порядке вышла на проукраинскую террористическую организацию, подконтрольную спецслужбам Украины, и передала куратору информацию о дислокации кораблей Черноморского флота РФ и объектов ПВО. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Фигурантка арестована.

https://ria.ru/20250625/fsb-2025292984.html

новороссийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жительницы Новороссийска, которая передавала Киеву данные о кораблях Черноморского флота Жительницу Новороссийска, передававшую Киеву данные о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО, задержали прямо на судне, следует из видео ФСБ. Она призналась, что сотрудничала с Украиной за деньги. 2025-06-26T12:01 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новороссийск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, киев