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СМИ: на Украине растет сопротивление мобилизации - РИА Новости, 26.06.2025
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07:47 26.06.2025 (обновлено: 10:46 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/jw-2025488871.html
СМИ: на Украине растет сопротивление мобилизации
СМИ: на Украине растет сопротивление мобилизации - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ: на Украине растет сопротивление мобилизации
На Украине растет сопротивление принудительной мобилизации, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:47:00+03:00
2025-06-26T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На Украине растет сопротивление принудительной мобилизации, пишет немецкое издание Junge Welt."На Украине растет пассивное и полуактивное сопротивление принудительному призыву в армию", — говорится в материале.Издание, в частности, ссылается на появившееся во вторник видео, на котором видно, как четверо сотрудников ТЦК (военкомата. — Прим. ред.) пытаются поймать мужчину, но прохожие мешают им это сделать.Как отмечает издание, собравшиеся оскорбляли работников ТЦК, били их по лицу сумками с покупками и выкручивали руки за спину. В возникшей неразберихе мужчина, которого хотели мобилизовать, смог сбежать.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250608/ukraina-2021651292.html
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в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: на Украине растет сопротивление мобилизации

JW: на Украине растет сопротивление принудительной мобилизации

Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На Украине растет сопротивление принудительной мобилизации, пишет немецкое издание Junge Welt.
"На Украине растет пассивное и полуактивное сопротивление принудительному призыву в армию", — говорится в материале.
Издание, в частности, ссылается на появившееся во вторник видео, на котором видно, как четверо сотрудников ТЦК (военкомата. — Прим. ред.) пытаются поймать мужчину, но прохожие мешают им это сделать.
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Как отмечает издание, собравшиеся оскорбляли работников ТЦК, били их по лицу сумками с покупками и выкручивали руки за спину. В возникшей неразберихе мужчина, которого хотели мобилизовать, смог сбежать.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
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В миреУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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