СМИ: на Украине растет сопротивление мобилизации
JW: на Украине растет сопротивление принудительной мобилизации
Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей
Сотрудники ТЦК задержали велосипедиста в Харькове, Украина. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На Украине растет сопротивление принудительной мобилизации, пишет немецкое издание Junge Welt.
"На Украине растет пассивное и полуактивное сопротивление принудительному призыву в армию", — говорится в материале.
Издание, в частности, ссылается на появившееся во вторник видео, на котором видно, как четверо сотрудников ТЦК (военкомата. — Прим. ред.) пытаются поймать мужчину, но прохожие мешают им это сделать.
Как отмечает издание, собравшиеся оскорбляли работников ТЦК, били их по лицу сумками с покупками и выкручивали руки за спину. В возникшей неразберихе мужчина, которого хотели мобилизовать, смог сбежать.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
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