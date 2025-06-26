https://ria.ru/20250626/jw-2025488871.html

СМИ: на Украине растет сопротивление мобилизации

СМИ: на Украине растет сопротивление мобилизации - РИА Новости, 26.06.2025

СМИ: на Украине растет сопротивление мобилизации

На Украине растет сопротивление принудительной мобилизации, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:47:00+03:00

2025-06-26T07:47:00+03:00

2025-06-26T10:46:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. На Украине растет сопротивление принудительной мобилизации, пишет немецкое издание Junge Welt."На Украине растет пассивное и полуактивное сопротивление принудительному призыву в армию", — говорится в материале.Издание, в частности, ссылается на появившееся во вторник видео, на котором видно, как четверо сотрудников ТЦК (военкомата. — Прим. ред.) пытаются поймать мужчину, но прохожие мешают им это сделать.Как отмечает издание, собравшиеся оскорбляли работников ТЦК, били их по лицу сумками с покупками и выкручивали руки за спину. В возникшей неразберихе мужчина, которого хотели мобилизовать, смог сбежать.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.

https://ria.ru/20250608/ukraina-2021651292.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html

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в мире, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины