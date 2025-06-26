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Иран оценил ущерб от конфликта с Израилем - РИА Новости, 26.06.2025
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22:47 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html
Иран оценил ущерб от конфликта с Израилем
Иран оценил ущерб от конфликта с Израилем - РИА Новости, 26.06.2025
Иран оценил ущерб от конфликта с Израилем
Иранские ядерные объекты понесли серьезный ущерб в ходе конфликта с Израилем, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сейчас занимается оценкой этого... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:47:00+03:00
2025-06-26T22:47:00+03:00
в мире
иран
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сша
аббас аракчи
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 26 июн - РИА Новости. Иранские ядерные объекты понесли серьезный ущерб в ходе конфликта с Израилем, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сейчас занимается оценкой этого ущерба, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "В настоящее время… эксперты Организации по атомной энергии Ирана проводят детальную оценку ущерба. Ущерб был нанесен серьезный", - сказал он в прямом эфире. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
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в мире, иран, израиль, сша, аббас аракчи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран оценил ущерб от конфликта с Израилем

Глава МИД Ирана Аракчи: иранские ядерные объекты понесли серьезный ущерб

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ТЕГЕРАН, 26 июн - РИА Новости. Иранские ядерные объекты понесли серьезный ущерб в ходе конфликта с Израилем, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сейчас занимается оценкой этого ущерба, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"В настоящее время… эксперты Организации по атомной энергии Ирана проводят детальную оценку ущерба. Ущерб был нанесен серьезный", - сказал он в прямом эфире.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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В миреИранИзраильСШААббас АракчиДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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