Зампостпреда России оценил значение позиции МАГАТЭ в иранском вопросе
Зампостпреда России Устинов: позиция МАГАТЭ по Ирану остается важным фактором
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Существенным фактором в ситуации вокруг Ирана остается позиция МАГАТЭ, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
"Однако ключевым здесь остается не то, какую именно роль может сыграть Россия, а какая позиция будет занята самим Агентством и его руководством, а также всеми государствами-членами МАГАТЭ. Это и будет определяющим фактором", - сказал Устинов.
Дипломат также подчеркнул, что сейчас с иранской стороны идёт речь именно о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ. "И логика, стоящая за этим шагом, в контексте последних событий, нам понятна. Запущенная США и Израилем цепочка событий действительно приводит к размыванию режима нераспространения. Вялая и отстраненная реакция со стороны МАГАТЭ, к сожалению, только способствовала этому", - пояснил он.
Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".