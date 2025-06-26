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Зампостпреда России оценил значение позиции МАГАТЭ в иранском вопросе - РИА Новости, 26.06.2025
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15:02 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/iran-2025574117.html
Зампостпреда России оценил значение позиции МАГАТЭ в иранском вопросе
Зампостпреда России оценил значение позиции МАГАТЭ в иранском вопросе - РИА Новости, 26.06.2025
Зампостпреда России оценил значение позиции МАГАТЭ в иранском вопросе
Существенным фактором в ситуации вокруг Ирана остается позиция МАГАТЭ, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:02:00+03:00
2025-06-26T15:02:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Существенным фактором в ситуации вокруг Ирана остается позиция МАГАТЭ, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. По словам дипломата, российская сторона находится в постоянном контакте как с иранской стороной, так и с руководством МАГАТЭ - прежде всего по всей совокупности произошедшего, идёт диалог. У Ирана, кроме того, сохраняется прямое взаимодействие с Агентством. "Однако ключевым здесь остается не то, какую именно роль может сыграть Россия, а какая позиция будет занята самим Агентством и его руководством, а также всеми государствами-членами МАГАТЭ. Это и будет определяющим фактором", - сказал Устинов. Дипломат также подчеркнул, что сейчас с иранской стороны идёт речь именно о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ. "И логика, стоящая за этим шагом, в контексте последних событий, нам понятна. Запущенная США и Израилем цепочка событий действительно приводит к размыванию режима нераспространения. Вялая и отстраненная реакция со стороны МАГАТЭ, к сожалению, только способствовала этому", - пояснил он. Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250626/lavrov-2025558229.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Зампостпреда России оценил значение позиции МАГАТЭ в иранском вопросе

Зампостпреда России Устинов: позиция МАГАТЭ по Ирану остается важным фактором

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
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ВЕНА, 26 июн - РИА Новости. Существенным фактором в ситуации вокруг Ирана остается позиция МАГАТЭ, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.
По словам дипломата, российская сторона находится в постоянном контакте как с иранской стороной, так и с руководством МАГАТЭ - прежде всего по всей совокупности произошедшего, идёт диалог. У Ирана, кроме того, сохраняется прямое взаимодействие с Агентством.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Россия заинтересована в сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил Лавров
Вчера, 14:14
"Однако ключевым здесь остается не то, какую именно роль может сыграть Россия, а какая позиция будет занята самим Агентством и его руководством, а также всеми государствами-членами МАГАТЭ. Это и будет определяющим фактором", - сказал Устинов.
Дипломат также подчеркнул, что сейчас с иранской стороны идёт речь именно о приостановке взаимодействия с МАГАТЭ. "И логика, стоящая за этим шагом, в контексте последних событий, нам понятна. Запущенная США и Израилем цепочка событий действительно приводит к размыванию режима нераспространения. Вялая и отстраненная реакция со стороны МАГАТЭ, к сожалению, только способствовала этому", - пояснил он.
Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
МАГАТЭ не защитит иранский ядерный материал, заявил российский дипломат
25 июня, 13:53
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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