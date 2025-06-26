Рейтинг@Mail.ru
В Иране утвердили проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 26.06.2025 (обновлено: 14:15 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/iran-2025540896.html
В Иране утвердили проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
В Иране утвердили проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - РИА Новости, 26.06.2025
В Иране утвердили проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:07:00+03:00
2025-06-26T14:15:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дональд трамп
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025268892_0:195:3163:1974_1920x0_80_0_0_eaf1af323d60e21a8b42aedadc9cfeeb.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан Назиф в соцсети X."Проект, обязывающий правительство приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, после его рассмотрения членами Совета стражей конституции не был признан не соответствующим исламскому праву и конституции", — написал он.Этот законопроект меджлис одобрил накануне. В парламенте пояснили, что Тегеран приостанавливает сотрудничество с агентством до тех пор, пока иранским ядерным объектам и ученым-атомщикам не обеспечат безопасность.В документе также сказано, что сотрудники МАГАТЭ смогут посещать исламскую республику для проведения инспекций только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны.Глава организации Рафаэль Гросси, со своей стороны, заявил, что Иран обязан сотрудничать с агентством, поскольку остается страной — участницей ДНЯО. Он также утверждает, что с начала боевых действий МАГАТЭ "потеряло из виду" запасы высокообогащенного урана в Иране и "не хотело бы создавать впечатление, что эти материалы были потеряны или спрятаны".Тегеран же раскритиковал агентство и его гендиректора за бездействие из-за ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, а также потребовал расследования этих инцидентов.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
https://ria.ru/20250626/izrail-2025518029.html
https://ria.ru/20250626/iran-2025539376.html
https://ria.ru/20250625/iran-2025433417.html
https://ria.ru/20250625/tramp-2025386486.html
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
иран
тегеран (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025268892_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_e4cfa93a15d7b953fb560508a4c31ace.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, израиль
В мире, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Израиль
В Иране утвердили проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Совет стражей конституции Ирана утвердил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

© Getty Images / Michael GruberФлаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене
Флаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Getty Images / Michael Gruber
Флаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан Назиф в соцсети X.
"Проект, обязывающий правительство приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, после его рассмотрения членами Совета стражей конституции не был признан не соответствующим исламскому праву и конституции", — написал он.
Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Fars: Израиль мог использовать против Ирана боеприпасы с обедненным ураном
Вчера, 11:28

Совет стражей конституции Ирана проверяет инициативы на предмет соответствия конституции и исламским нормам. Как правило, это финальная стадия одобрения законопроектов.

Этот законопроект меджлис одобрил накануне. В парламенте пояснили, что Тегеран приостанавливает сотрудничество с агентством до тех пор, пока иранским ядерным объектам и ученым-атомщикам не обеспечат безопасность.
В документе также сказано, что сотрудники МАГАТЭ смогут посещать исламскую республику для проведения инспекций только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Верховный лидер Ирана заявил о победе Тегерана над Израилем
Вчера, 13:02
Глава организации Рафаэль Гросси, со своей стороны, заявил, что Иран обязан сотрудничать с агентством, поскольку остается страной — участницей ДНЯО. Он также утверждает, что с начала боевых действий МАГАТЭ "потеряло из виду" запасы высокообогащенного урана в Иране и "не хотело бы создавать впечатление, что эти материалы были потеряны или спрятаны".
Тегеран же раскритиковал агентство и его гендиректора за бездействие из-за ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, а также потребовал расследования этих инцидентов.
Али Шадмани - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Командир центрального штаба ВС Ирана погиб после атаки Израиля
25 июня, 18:44

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям
25 июня, 17:18
  • Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.

Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.

  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Соединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
 
В миреИранТегеран (город)МАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд ТрампИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала