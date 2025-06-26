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В Иране утвердили проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

В Иране утвердили проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - РИА Новости, 26.06.2025

В Иране утвердили проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:07:00+03:00

2025-06-26T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан Назиф в соцсети X."Проект, обязывающий правительство приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, после его рассмотрения членами Совета стражей конституции не был признан не соответствующим исламскому праву и конституции", — написал он.Этот законопроект меджлис одобрил накануне. В парламенте пояснили, что Тегеран приостанавливает сотрудничество с агентством до тех пор, пока иранским ядерным объектам и ученым-атомщикам не обеспечат безопасность.В документе также сказано, что сотрудники МАГАТЭ смогут посещать исламскую республику для проведения инспекций только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны.Глава организации Рафаэль Гросси, со своей стороны, заявил, что Иран обязан сотрудничать с агентством, поскольку остается страной — участницей ДНЯО. Он также утверждает, что с начала боевых действий МАГАТЭ "потеряло из виду" запасы высокообогащенного урана в Иране и "не хотело бы создавать впечатление, что эти материалы были потеряны или спрятаны".Тегеран же раскритиковал агентство и его гендиректора за бездействие из-за ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, а также потребовал расследования этих инцидентов.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

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в мире, иран, тегеран (город), магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, израиль