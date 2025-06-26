В Иране утвердили проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Совет стражей конституции Ирана утвердил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
© Getty Images / Michael GruberФлаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене
© Getty Images / Michael Gruber
Флаг Ирана у штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил официальный представитель надзорного органа Хади Тахан Назиф в соцсети X.
"Проект, обязывающий правительство приостановить сотрудничество с МАГАТЭ, после его рассмотрения членами Совета стражей конституции не был признан не соответствующим исламскому праву и конституции", — написал он.
Совет стражей конституции Ирана проверяет инициативы на предмет соответствия конституции и исламским нормам. Как правило, это финальная стадия одобрения законопроектов.
Этот законопроект меджлис одобрил накануне. В парламенте пояснили, что Тегеран приостанавливает сотрудничество с агентством до тех пор, пока иранским ядерным объектам и ученым-атомщикам не обеспечат безопасность.
В документе также сказано, что сотрудники МАГАТЭ смогут посещать исламскую республику для проведения инспекций только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны.
Глава организации Рафаэль Гросси, со своей стороны, заявил, что Иран обязан сотрудничать с агентством, поскольку остается страной — участницей ДНЯО. Он также утверждает, что с начала боевых действий МАГАТЭ "потеряло из виду" запасы высокообогащенного урана в Иране и "не хотело бы создавать впечатление, что эти материалы были потеряны или спрятаны".
Тегеран же раскритиковал агентство и его гендиректора за бездействие из-за ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам, а также потребовал расследования этих инцидентов.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- Исламская республика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Соединенные Штаты через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
- В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18