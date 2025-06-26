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Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
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12:47 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/iran-2025537183.html
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник
Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:47:00+03:00
2025-06-26T12:47:00+03:00
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тегеран (город)
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БЕЙРУТ, 26 июн - РИА Новости. Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический источник. "Визиты будут на разных и высоких уровнях - министров, должностных лиц, а в будущем - и на уровне президента Исламской Республики Иран. Нас с Москвой связывают крепкие отношения, и, как говорится, кризисы только укрепляют эти связи",- сказал источник.
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москва, тегеран (город), россия, иран
Москва, Тегеран (город), Россия, Иран
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник

Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 26 июн - РИА Новости. Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический источник.
"Визиты будут на разных и высоких уровнях - министров, должностных лиц, а в будущем - и на уровне президента Исламской Республики Иран. Нас с Москвой связывают крепкие отношения, и, как говорится, кризисы только укрепляют эти связи",- сказал источник.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Кремль: Россия оказала Ирану поддержку своей четкой позицией по ситуации
24 июня, 12:04
 
МоскваТегеран (город)РоссияИран
 
 
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