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Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник
Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:47:00+03:00
2025-06-26T12:47:00+03:00
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БЕЙРУТ, 26 июн - РИА Новости. Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический источник. "Визиты будут на разных и высоких уровнях - министров, должностных лиц, а в будущем - и на уровне президента Исламской Республики Иран. Нас с Москвой связывают крепкие отношения, и, как говорится, кризисы только укрепляют эти связи",- сказал источник.
https://ria.ru/20250624/rossija-2025056866.html
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москва, тегеран (город), россия, иран
Москва, Тегеран (город), Россия, Иран
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник
Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров