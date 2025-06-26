https://ria.ru/20250626/iran-2025537183.html

Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник

Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025

Иран согласовывает визиты в Россию на уровне министров, сообщил источник

Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:47:00+03:00

2025-06-26T12:47:00+03:00

2025-06-26T12:47:00+03:00

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БЕЙРУТ, 26 июн - РИА Новости. Тегеран согласовывает визиты в РФ на уровне министров и в будущем планируется визит президента Ирана в Москву, заявил РИА Новости иранский дипломатический источник. "Визиты будут на разных и высоких уровнях - министров, должностных лиц, а в будущем - и на уровне президента Исламской Республики Иран. Нас с Москвой связывают крепкие отношения, и, как говорится, кризисы только укрепляют эти связи",- сказал источник.

https://ria.ru/20250624/rossija-2025056866.html

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москва, тегеран (город), россия, иран