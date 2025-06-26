https://ria.ru/20250626/iran-2025535819.html

Иран и Россия согласовывают ряд визитов, сообщил источник

Иран и Россия согласовывают ряд визитов, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025

Иран и Россия согласовывают ряд визитов, сообщил источник

Тегеран и Москва согласовывают ряд визитов на разных уровнях для обсуждения сотрудничества в разных сферах, заявил РИА Новости иранский дипломатический... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:42:00+03:00

2025-06-26T12:42:00+03:00

2025-06-26T12:42:00+03:00

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БЕЙРУТ, 26 июн - РИА Новости. Тегеран и Москва согласовывают ряд визитов на разных уровнях для обсуждения сотрудничества в разных сферах, заявил РИА Новости иранский дипломатический источник. "В ближайший период ожидаются визиты на различных уровнях, которые в настоящее время согласовываются между Ираном и Россией. Их цель — продолжение и развитие ранее намеченных планов, особенно в части преодоления последствий, вызванных израильской войной против нас",- сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250625/rossiya-2025322217.html

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в мире, тегеран (город), москва, иран, россия