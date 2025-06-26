https://ria.ru/20250626/iran-2025535819.html
Иран и Россия согласовывают ряд визитов, сообщил источник
Иран и Россия согласовывают ряд визитов, сообщил источник - РИА Новости, 26.06.2025
Иран и Россия согласовывают ряд визитов, сообщил источник
Тегеран и Москва согласовывают ряд визитов на разных уровнях для обсуждения сотрудничества в разных сферах, заявил РИА Новости иранский дипломатический... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:42:00+03:00
2025-06-26T12:42:00+03:00
2025-06-26T12:42:00+03:00
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БЕЙРУТ, 26 июн - РИА Новости. Тегеран и Москва согласовывают ряд визитов на разных уровнях для обсуждения сотрудничества в разных сферах, заявил РИА Новости иранский дипломатический источник. "В ближайший период ожидаются визиты на различных уровнях, которые в настоящее время согласовываются между Ираном и Россией. Их цель — продолжение и развитие ранее намеченных планов, особенно в части преодоления последствий, вызванных израильской войной против нас",- сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250625/rossiya-2025322217.html
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в мире, тегеран (город), москва, иран, россия
В мире, Тегеран (город), Москва, Иран, Россия
Иран и Россия согласовывают ряд визитов, сообщил источник
Иран и Москва согласовывают ряд визитов для обсуждения сотрудничества