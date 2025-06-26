Интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, заявил Песков
Песков: интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, несмотря на шероховатости
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, хотя шероховатости неизбежны.
"Интеграция (в рамках ЕАЭС - ред.) продолжает свое углубление. Есть, конечно, какие-то шероховатости, это неизбежно. Чем теснее интеграция, тем больше проблем возникает. Поэтому это вполне естественный процесс", - сказал песков журналистам.
В июне 2024 года вступил в силу протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части возможности оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях промышленности. Финансирование проектов осуществляется путем субсидирования процентной ставки по кредиту в размере 100% ключевой ставки валюты кредитного договора в нацвалюте любого государства-члена ЕАЭС. Участниками кооперационного проекта могут быть как минимум три юридических лица из трех государств ЕАЭС.
ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов, а темпы роста в странах ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года он составил 4,4%, тогда как в мире - 3,3%, совокупный ВВП увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, промпроизводство выросло на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.