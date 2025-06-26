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Интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025
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15:19 26.06.2025 (обновлено: 15:33 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/integratsiya-2025577971.html
Интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, заявил Песков
Интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025
Интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, хотя шероховатости неизбежны. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:19:00+03:00
2025-06-26T15:33:00+03:00
евразийский экономический союз
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, хотя шероховатости неизбежны."Интеграция (в рамках ЕАЭС - ред.) продолжает свое углубление. Есть, конечно, какие-то шероховатости, это неизбежно. Чем теснее интеграция, тем больше проблем возникает. Поэтому это вполне естественный процесс", - сказал песков журналистам.В июне 2024 года вступил в силу протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части возможности оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях промышленности. Финансирование проектов осуществляется путем субсидирования процентной ставки по кредиту в размере 100% ключевой ставки валюты кредитного договора в нацвалюте любого государства-члена ЕАЭС. Участниками кооперационного проекта могут быть как минимум три юридических лица из трех государств ЕАЭС.ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов, а темпы роста в странах ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года он составил 4,4%, тогда как в мире - 3,3%, совокупный ВВП увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, промпроизводство выросло на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
https://ria.ru/20250626/peskov-2025578467.html
https://ria.ru/20250625/putin-2025372349.html
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евразийский экономический союз, экономика, россия, дмитрий песков
Евразийский экономический союз, Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, заявил Песков

Песков: интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, несмотря на шероховатости

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, хотя шероховатости неизбежны.
"Интеграция (в рамках ЕАЭС - ред.) продолжает свое углубление. Есть, конечно, какие-то шероховатости, это неизбежно. Чем теснее интеграция, тем больше проблем возникает. Поэтому это вполне естественный процесс", - сказал песков журналистам.
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В июне 2024 года вступил в силу протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части возможности оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях промышленности. Финансирование проектов осуществляется путем субсидирования процентной ставки по кредиту в размере 100% ключевой ставки валюты кредитного договора в нацвалюте любого государства-члена ЕАЭС. Участниками кооперационного проекта могут быть как минимум три юридических лица из трех государств ЕАЭС.
ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов, а темпы роста в странах ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года он составил 4,4%, тогда как в мире - 3,3%, совокупный ВВП увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, промпроизводство выросло на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
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Евразийский экономический союзЭкономикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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