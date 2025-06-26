https://ria.ru/20250626/integratsiya-2025577971.html

Интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, заявил Песков

Интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 26.06.2025

Интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, хотя шероховатости неизбежны. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:19:00+03:00

2025-06-26T15:19:00+03:00

2025-06-26T15:33:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается, хотя шероховатости неизбежны."Интеграция (в рамках ЕАЭС - ред.) продолжает свое углубление. Есть, конечно, какие-то шероховатости, это неизбежно. Чем теснее интеграция, тем больше проблем возникает. Поэтому это вполне естественный процесс", - сказал песков журналистам.В июне 2024 года вступил в силу протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части возможности оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях промышленности. Финансирование проектов осуществляется путем субсидирования процентной ставки по кредиту в размере 100% ключевой ставки валюты кредитного договора в нацвалюте любого государства-члена ЕАЭС. Участниками кооперационного проекта могут быть как минимум три юридических лица из трех государств ЕАЭС.ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов, а темпы роста в странах ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года он составил 4,4%, тогда как в мире - 3,3%, совокупный ВВП увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, промпроизводство выросло на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.

https://ria.ru/20250626/peskov-2025578467.html

https://ria.ru/20250625/putin-2025372349.html

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евразийский экономический союз, экономика, россия, дмитрий песков