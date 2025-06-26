В Госдуме призвали собрать данные об уничтожении ВСУ жилой инфраструктуры
Картаполов: нужно начать собирать данные об уничтожении ВСУ жилой инфраструктуры
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нужно начать собирать данные об уничтожении ВСУ жилой и экономической инфраструктуры, их действия под копирку взяты у гитлеровских фашистов, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
«
"Они же намеренно разрушают жилую и экономическую инфраструктуру... Нам надо тоже делать следующий шаг и помимо сбора свидетельств об истязаниях мирных людей, начинать собирать ещё и данные о том, как уничтожается жилая и экономическая инфраструктура... Потому что то, что делает сегодня киевский режим, абсолютно взято под копирку у их предшественников - гитлеровских фашистов... Мы обязательно доведём ее (работу - ред.) до конца и предъявим обвинения всем, кто в этом виновен", - сказал он в ходе пресс-конференции "Злодеяния и военные преступления киевского режима в Дзержинске (Торецке) в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Киевский режим воюет не с Вооруженными Силами РФ, он воюет с собственным народом, воюет ещё с 2014 года, с Майдана... Они тогда убивали людей", - добавил Картаполов.
Депутат подчеркнул, что киевский режим из журналистов делает своих подельников.
"Убийства под камеру, то есть они из журналистов, в том числе из западных, сделали своих подельников, специально под их приезды готовили расстрелы, удары по домам, чтобы потом эту картинку показать", - объяснил парламентарий.