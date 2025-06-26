Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали собрать данные об уничтожении ВСУ жилой инфраструктуры - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/gosduma-2025611296.html
В Госдуме призвали собрать данные об уничтожении ВСУ жилой инфраструктуры
В Госдуме призвали собрать данные об уничтожении ВСУ жилой инфраструктуры - РИА Новости, 26.06.2025
В Госдуме призвали собрать данные об уничтожении ВСУ жилой инфраструктуры
Нужно начать собирать данные об уничтожении ВСУ жилой и экономической инфраструктуры, их действия под копирку взяты у гитлеровских фашистов, считает глава... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:19:00+03:00
2025-06-26T17:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дзержинск (донецкая область)
торецк
россия
андрей картаполов
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001431042_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eee6a2a1790738827c011e7ee93ba40b.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нужно начать собирать данные об уничтожении ВСУ жилой и экономической инфраструктуры, их действия под копирку взяты у гитлеровских фашистов, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Они же намеренно разрушают жилую и экономическую инфраструктуру... Нам надо тоже делать следующий шаг и помимо сбора свидетельств об истязаниях мирных людей, начинать собирать ещё и данные о том, как уничтожается жилая и экономическая инфраструктура... Потому что то, что делает сегодня киевский режим, абсолютно взято под копирку у их предшественников - гитлеровских фашистов... Мы обязательно доведём ее (работу - ред.) до конца и предъявим обвинения всем, кто в этом виновен", - сказал он в ходе пресс-конференции "Злодеяния и военные преступления киевского режима в Дзержинске (Торецке) в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Киевский режим воюет не с Вооруженными Силами РФ, он воюет с собственным народом, воюет ещё с 2014 года, с Майдана... Они тогда убивали людей", - добавил Картаполов. Депутат подчеркнул, что киевский режим из журналистов делает своих подельников. "Убийства под камеру, то есть они из журналистов, в том числе из западных, сделали своих подельников, специально под их приезды готовили расстрелы, удары по домам, чтобы потом эту картинку показать", - объяснил парламентарий.
https://ria.ru/20250626/tribunal-2025542474.html
дзержинск (донецкая область)
торецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001431042_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_586edfbcf79fe913ed3c564d35b7a215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дзержинск (донецкая область), торецк, россия, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дзержинск (Донецкая область), Торецк, Россия, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В Госдуме призвали собрать данные об уничтожении ВСУ жилой инфраструктуры

Картаполов: нужно начать собирать данные об уничтожении ВСУ жилой инфраструктуры

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нужно начать собирать данные об уничтожении ВСУ жилой и экономической инфраструктуры, их действия под копирку взяты у гитлеровских фашистов, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
«
"Они же намеренно разрушают жилую и экономическую инфраструктуру... Нам надо тоже делать следующий шаг и помимо сбора свидетельств об истязаниях мирных людей, начинать собирать ещё и данные о том, как уничтожается жилая и экономическая инфраструктура... Потому что то, что делает сегодня киевский режим, абсолютно взято под копирку у их предшественников - гитлеровских фашистов... Мы обязательно доведём ее (работу - ред.) до конца и предъявим обвинения всем, кто в этом виновен", - сказал он в ходе пресс-конференции "Злодеяния и военные преступления киевского режима в Дзержинске (Торецке) в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Киевский режим воюет не с Вооруженными Силами РФ, он воюет с собственным народом, воюет ещё с 2014 года, с Майдана... Они тогда убивали людей", - добавил Картаполов.
Депутат подчеркнул, что киевский режим из журналистов делает своих подельников.
"Убийства под камеру, то есть они из журналистов, в том числе из западных, сделали своих подельников, специально под их приезды готовили расстрелы, удары по домам, чтобы потом эту картинку показать", - объяснил парламентарий.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Международный трибунал представил доклад о преступлениях ВСУ в ДНР
Вчера, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДзержинск (Донецкая область)ТорецкРоссияАндрей КартаполовВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала