https://ria.ru/20250626/gosduma-2025611296.html

В Госдуме призвали собрать данные об уничтожении ВСУ жилой инфраструктуры

В Госдуме призвали собрать данные об уничтожении ВСУ жилой инфраструктуры - РИА Новости, 26.06.2025

В Госдуме призвали собрать данные об уничтожении ВСУ жилой инфраструктуры

Нужно начать собирать данные об уничтожении ВСУ жилой и экономической инфраструктуры, их действия под копирку взяты у гитлеровских фашистов, считает глава... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:19:00+03:00

2025-06-26T17:19:00+03:00

2025-06-26T17:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дзержинск (донецкая область)

торецк

россия

андрей картаполов

вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нужно начать собирать данные об уничтожении ВСУ жилой и экономической инфраструктуры, их действия под копирку взяты у гитлеровских фашистов, считает глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Они же намеренно разрушают жилую и экономическую инфраструктуру... Нам надо тоже делать следующий шаг и помимо сбора свидетельств об истязаниях мирных людей, начинать собирать ещё и данные о том, как уничтожается жилая и экономическая инфраструктура... Потому что то, что делает сегодня киевский режим, абсолютно взято под копирку у их предшественников - гитлеровских фашистов... Мы обязательно доведём ее (работу - ред.) до конца и предъявим обвинения всем, кто в этом виновен", - сказал он в ходе пресс-конференции "Злодеяния и военные преступления киевского режима в Дзержинске (Торецке) в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Киевский режим воюет не с Вооруженными Силами РФ, он воюет с собственным народом, воюет ещё с 2014 года, с Майдана... Они тогда убивали людей", - добавил Картаполов. Депутат подчеркнул, что киевский режим из журналистов делает своих подельников. "Убийства под камеру, то есть они из журналистов, в том числе из западных, сделали своих подельников, специально под их приезды готовили расстрелы, удары по домам, чтобы потом эту картинку показать", - объяснил парламентарий.

https://ria.ru/20250626/tribunal-2025542474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дзержинск (донецкая область), торецк, россия, андрей картаполов, вооруженные силы украины, госдума рф