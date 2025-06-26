Рейтинг@Mail.ru
В ГД попросили бесплатно предоставлять лекарства россиянам с ХОБЛ - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/gosduma-2025474389.html
В ГД попросили бесплатно предоставлять лекарства россиянам с ХОБЛ
В ГД попросили бесплатно предоставлять лекарства россиянам с ХОБЛ - РИА Новости, 26.06.2025
В ГД попросили бесплатно предоставлять лекарства россиянам с ХОБЛ
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой расширить перечень... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T01:49:00+03:00
2025-06-26T01:49:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой расширить перечень пациентов, которым бесплатно предоставляются лекарства, включив туда россиян с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами письма стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "В целях реализации мер, направленных на улучшение лекарственного обеспечения населения, просим Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление № 890, добавив ХОБЛ в Перечень групп населения и категорий заболеваний для бесплатного обеспечения лекарствами", - сказано в обращении. В письме приводится официальная статистика Минздрава, согласно которой ХОБЛ страдают 2,4 миллиона граждан, однако, по данным Российского респираторного общества, реальное число пациентов достигает 11 миллионов человек, включая миллионы недиагностированных случаев, что свидетельствует о катастрофическом уровне скрытой заболеваемости. Также отмечается, что ХОБЛ, занимая второе место в мире по смертности после сердечно-сосудистых патологий, ежегодно уносит жизни более 3 миллионов человек во всем мире, а в России, по экспертным оценкам, становится причиной смерти не менее 60–80 тысяч граждан в год. При этом, как уточняется в письме, заболевание носит необратимый прогрессирующий характер: разрушение легочной ткани, нарастающая дыхательная недостаточность, сопутствующие осложнения (лёгочная гипертензия, сердечная недостаточность, онкологические риски) превращают пациентов в инвалидов, лишая их возможности трудиться, обслуживать себя и полноценно участвовать в жизни общества. "Хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) нужно включить в перечень социально значимых заболеваний. Эта проблема давно вышла за рамки частного медицинского вопроса и стала настоящей национальной угрозой", - сказала Лантратова РИА Новости. Она отметила, что Россия до сих пор остаётся одним из немногих государств, где ХОБЛ не считается социально значимым заболеванием, и эту ситуацию нужно исправить как можно скорее. "Экономические последствия тоже огромны: потеря трудоспособности, высокие затраты на лечение, госпитализации, пенсии по инвалидности. Лечение одного пациента с тяжелой формой заболевания обходится в сотни тысяч рублей в год, а ведь это только верхушка айсберга. Но главное — человеческие жизни. Каждый потерянный год, каждый пропущенный случай ранней диагностики оборачивается трагедией для человека и его близких", - подытожила политик.
https://ria.ru/20250624/gosduma-2024986940.html
https://ria.ru/20250527/apteka-2019247199.html
https://ria.ru/20250523/gosduma-2018745039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД попросили бесплатно предоставлять лекарства россиянам с ХОБЛ

Депутаты СРЗП попросили бесплатно предоставлять лекарства россиянам с ХОБЛ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой расширить перечень пациентов, которым бесплатно предоставляются лекарства, включив туда россиян с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами письма стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Госдуме рассказали, какие льготы положены предпенсионерам в России
24 июня, 02:50
"В целях реализации мер, направленных на улучшение лекарственного обеспечения населения, просим Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление № 890, добавив ХОБЛ в Перечень групп населения и категорий заболеваний для бесплатного обеспечения лекарствами", - сказано в обращении.
В письме приводится официальная статистика Минздрава, согласно которой ХОБЛ страдают 2,4 миллиона граждан, однако, по данным Российского респираторного общества, реальное число пациентов достигает 11 миллионов человек, включая миллионы недиагностированных случаев, что свидетельствует о катастрофическом уровне скрытой заболеваемости.
Также отмечается, что ХОБЛ, занимая второе место в мире по смертности после сердечно-сосудистых патологий, ежегодно уносит жизни более 3 миллионов человек во всем мире, а в России, по экспертным оценкам, становится причиной смерти не менее 60–80 тысяч граждан в год.
Аптека - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня
27 мая, 06:18
При этом, как уточняется в письме, заболевание носит необратимый прогрессирующий характер: разрушение легочной ткани, нарастающая дыхательная недостаточность, сопутствующие осложнения (лёгочная гипертензия, сердечная недостаточность, онкологические риски) превращают пациентов в инвалидов, лишая их возможности трудиться, обслуживать себя и полноценно участвовать в жизни общества.
"Хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) нужно включить в перечень социально значимых заболеваний. Эта проблема давно вышла за рамки частного медицинского вопроса и стала настоящей национальной угрозой", - сказала Лантратова РИА Новости.
Она отметила, что Россия до сих пор остаётся одним из немногих государств, где ХОБЛ не считается социально значимым заболеванием, и эту ситуацию нужно исправить как можно скорее.
"Экономические последствия тоже огромны: потеря трудоспособности, высокие затраты на лечение, госпитализации, пенсии по инвалидности. Лечение одного пациента с тяжелой формой заболевания обходится в сотни тысяч рублей в год, а ведь это только верхушка айсберга. Но главное — человеческие жизни. Каждый потерянный год, каждый пропущенный случай ранней диагностики оборачивается трагедией для человека и его близких", - подытожила политик.
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
ГД рассмотрит закон о блокировке сайтов по продаже БАДов без госрегистрации
23 мая, 17:58
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала