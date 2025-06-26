https://ria.ru/20250626/gosduma-2025474389.html

В ГД попросили бесплатно предоставлять лекарства россиянам с ХОБЛ

В ГД попросили бесплатно предоставлять лекарства россиянам с ХОБЛ - РИА Новости, 26.06.2025

В ГД попросили бесплатно предоставлять лекарства россиянам с ХОБЛ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой расширить перечень... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T01:49:00+03:00

2025-06-26T01:49:00+03:00

2025-06-26T01:49:00+03:00

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госдума рф

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой расширить перечень пациентов, которым бесплатно предоставляются лекарства, включив туда россиян с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами письма стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "В целях реализации мер, направленных на улучшение лекарственного обеспечения населения, просим Вас, уважаемый Михаил Альбертович, рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление № 890, добавив ХОБЛ в Перечень групп населения и категорий заболеваний для бесплатного обеспечения лекарствами", - сказано в обращении. В письме приводится официальная статистика Минздрава, согласно которой ХОБЛ страдают 2,4 миллиона граждан, однако, по данным Российского респираторного общества, реальное число пациентов достигает 11 миллионов человек, включая миллионы недиагностированных случаев, что свидетельствует о катастрофическом уровне скрытой заболеваемости. Также отмечается, что ХОБЛ, занимая второе место в мире по смертности после сердечно-сосудистых патологий, ежегодно уносит жизни более 3 миллионов человек во всем мире, а в России, по экспертным оценкам, становится причиной смерти не менее 60–80 тысяч граждан в год. При этом, как уточняется в письме, заболевание носит необратимый прогрессирующий характер: разрушение легочной ткани, нарастающая дыхательная недостаточность, сопутствующие осложнения (лёгочная гипертензия, сердечная недостаточность, онкологические риски) превращают пациентов в инвалидов, лишая их возможности трудиться, обслуживать себя и полноценно участвовать в жизни общества. "Хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) нужно включить в перечень социально значимых заболеваний. Эта проблема давно вышла за рамки частного медицинского вопроса и стала настоящей национальной угрозой", - сказала Лантратова РИА Новости. Она отметила, что Россия до сих пор остаётся одним из немногих государств, где ХОБЛ не считается социально значимым заболеванием, и эту ситуацию нужно исправить как можно скорее. "Экономические последствия тоже огромны: потеря трудоспособности, высокие затраты на лечение, госпитализации, пенсии по инвалидности. Лечение одного пациента с тяжелой формой заболевания обходится в сотни тысяч рублей в год, а ведь это только верхушка айсберга. Но главное — человеческие жизни. Каждый потерянный год, каждый пропущенный случай ранней диагностики оборачивается трагедией для человека и его близких", - подытожила политик.

https://ria.ru/20250624/gosduma-2024986940.html

https://ria.ru/20250527/apteka-2019247199.html

https://ria.ru/20250523/gosduma-2018745039.html

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общество, россия, госдума рф