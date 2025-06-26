https://ria.ru/20250626/gosduma-2025472679.html

В Госдуме предложили создать "Музей Совинформбюро" в Екатеринбурге

В Госдуме предложили создать "Музей Совинформбюро" в Екатеринбурге - РИА Новости, 26.06.2025

В Госдуме предложили создать "Музей Совинформбюро" в Екатеринбурге

Было бы символичным создать в Екатеринбурге новый проект - "Музей Совинформбюро" к 85-летию со дня его основания, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T01:05:00+03:00

2025-06-26T01:05:00+03:00

2025-06-26T01:05:00+03:00

общество

екатеринбург

сталинград

ссср

александр бабаков

юрий левитан

госдума рф

совинформбюро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Было бы символичным создать в Екатеринбурге новый проект - "Музей Совинформбюро" к 85-летию со дня его основания, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду"). "Было бы символичным создать в Екатеринбурге новый проект - "Музей Совинформбюро" к 85-летию со дня его основания, которое будет отмечаться уже через год", - сказал Бабаков. Он напомнил, что 84 года назад, 24 июня 1941 года, на третий день после начала Великой Отечественной войны, по решению правительства СССР было создано Советское информационное бюро. По его словам, это был не просто инструмент государственной информационной политики — это был голос будущей Победы. "Именно со слов Юрия Левитана "От Советского информбюро…" начиналось каждое утро миллионов советских граждан. Эти слова вселяли мужество, объединяли страну и вдохновляли на подвиги — как в окопах под Сталинградом, так и в заводских цехах Урала", - добавил политик. Бабаков рассказал, что именно в Свердловске в годы войны размещалась резервная студия радиовещания, откуда вели трансляции Юрий Левитан и Ольга Высоцкая. "Исторически это полностью оправданное место и сегодня именно Урал может стать домом для нового культурно-исторического проекта общероссийского значения. Музей Совинформбюро может стать центром патриотического просвещения, площадкой исторической памяти и одновременно — точкой притяжения для молодёжи", - подчеркнул вице-спикер. Парламентарий сообщил, что речь идет о новом формате музея: это может быть не только выставочное пространство, но и образовательная платформа, центр подготовки молодых журналистов, специалистов в области медиа, истории, международных отношений. Учредителем музея, по его мнению, может выступить правительство России, что позволит обеспечить устойчивое финансирование, развитие сети филиалов, в том числе за рубежом, и такие филиалы станут не просто представительствами музея, а центрами продвижения русской культуры и Русского мира –"противовесом попыткам Запада переписать мировую историю". "Совинформбюро — это не только рупор советского фронта, это первый в нашей истории орган внешнеполитической "мягкой силы", который боролся не оружием, а словом, за правду о нашей стране по всему миру. Его сводки публиковались, переводились, цитировались на всех континентах", - подытожил Бабаков.

https://ria.ru/20250624/ekonomika-2025211867.html

https://ria.ru/20250624/babakov-2024996612.html

https://ria.ru/20250611/gosduma-2022145794.html

екатеринбург

сталинград

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, екатеринбург, сталинград, ссср, александр бабаков, юрий левитан, госдума рф, совинформбюро