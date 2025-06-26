Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать "Музей Совинформбюро" в Екатеринбурге - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/gosduma-2025472679.html
В Госдуме предложили создать "Музей Совинформбюро" в Екатеринбурге
В Госдуме предложили создать "Музей Совинформбюро" в Екатеринбурге - РИА Новости, 26.06.2025
В Госдуме предложили создать "Музей Совинформбюро" в Екатеринбурге
Было бы символичным создать в Екатеринбурге новый проект - "Музей Совинформбюро" к 85-летию со дня его основания, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T01:05:00+03:00
2025-06-26T01:05:00+03:00
общество
екатеринбург
сталинград
ссср
александр бабаков
юрий левитан
госдума рф
совинформбюро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Было бы символичным создать в Екатеринбурге новый проект - "Музей Совинформбюро" к 85-летию со дня его основания, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду"). "Было бы символичным создать в Екатеринбурге новый проект - "Музей Совинформбюро" к 85-летию со дня его основания, которое будет отмечаться уже через год", - сказал Бабаков. Он напомнил, что 84 года назад, 24 июня 1941 года, на третий день после начала Великой Отечественной войны, по решению правительства СССР было создано Советское информационное бюро. По его словам, это был не просто инструмент государственной информационной политики — это был голос будущей Победы. "Именно со слов Юрия Левитана "От Советского информбюро…" начиналось каждое утро миллионов советских граждан. Эти слова вселяли мужество, объединяли страну и вдохновляли на подвиги — как в окопах под Сталинградом, так и в заводских цехах Урала", - добавил политик. Бабаков рассказал, что именно в Свердловске в годы войны размещалась резервная студия радиовещания, откуда вели трансляции Юрий Левитан и Ольга Высоцкая. "Исторически это полностью оправданное место и сегодня именно Урал может стать домом для нового культурно-исторического проекта общероссийского значения. Музей Совинформбюро может стать центром патриотического просвещения, площадкой исторической памяти и одновременно — точкой притяжения для молодёжи", - подчеркнул вице-спикер. Парламентарий сообщил, что речь идет о новом формате музея: это может быть не только выставочное пространство, но и образовательная платформа, центр подготовки молодых журналистов, специалистов в области медиа, истории, международных отношений. Учредителем музея, по его мнению, может выступить правительство России, что позволит обеспечить устойчивое финансирование, развитие сети филиалов, в том числе за рубежом, и такие филиалы станут не просто представительствами музея, а центрами продвижения русской культуры и Русского мира –"противовесом попыткам Запада переписать мировую историю". "Совинформбюро — это не только рупор советского фронта, это первый в нашей истории орган внешнеполитической "мягкой силы", который боролся не оружием, а словом, за правду о нашей стране по всему миру. Его сводки публиковались, переводились, цитировались на всех континентах", - подытожил Бабаков.
https://ria.ru/20250624/ekonomika-2025211867.html
https://ria.ru/20250624/babakov-2024996612.html
https://ria.ru/20250611/gosduma-2022145794.html
екатеринбург
сталинград
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, екатеринбург, сталинград, ссср, александр бабаков, юрий левитан, госдума рф, совинформбюро
Общество, Екатеринбург, Сталинград, СССР, Александр Бабаков, Юрий Левитан, Госдума РФ, Совинформбюро
В Госдуме предложили создать "Музей Совинформбюро" в Екатеринбурге

Депутат Бабаков предложил создать "Музей Совинформбюро" в Екатеринбурге

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Было бы символичным создать в Екатеринбурге новый проект - "Музей Совинформбюро" к 85-летию со дня его основания, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду").
"Было бы символичным создать в Екатеринбурге новый проект - "Музей Совинформбюро" к 85-летию со дня его основания, которое будет отмечаться уже через год", - сказал Бабаков.
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Госдуме заявили о необходимости перехода к новой экономической модели
24 июня, 22:01
Он напомнил, что 84 года назад, 24 июня 1941 года, на третий день после начала Великой Отечественной войны, по решению правительства СССР было создано Советское информационное бюро. По его словам, это был не просто инструмент государственной информационной политики — это был голос будущей Победы.
"Именно со слов Юрия Левитана "От Советского информбюро…" начиналось каждое утро миллионов советских граждан. Эти слова вселяли мужество, объединяли страну и вдохновляли на подвиги — как в окопах под Сталинградом, так и в заводских цехах Урала", - добавил политик.
Бабаков рассказал, что именно в Свердловске в годы войны размещалась резервная студия радиовещания, откуда вели трансляции Юрий Левитан и Ольга Высоцкая.
Александр Бабаков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Госдуме обсудят возможные угрозы применения ИИ, заявил Бабаков
24 июня, 06:09
"Исторически это полностью оправданное место и сегодня именно Урал может стать домом для нового культурно-исторического проекта общероссийского значения. Музей Совинформбюро может стать центром патриотического просвещения, площадкой исторической памяти и одновременно — точкой притяжения для молодёжи", - подчеркнул вице-спикер.
Парламентарий сообщил, что речь идет о новом формате музея: это может быть не только выставочное пространство, но и образовательная платформа, центр подготовки молодых журналистов, специалистов в области медиа, истории, международных отношений.
Учредителем музея, по его мнению, может выступить правительство России, что позволит обеспечить устойчивое финансирование, развитие сети филиалов, в том числе за рубежом, и такие филиалы станут не просто представительствами музея, а центрами продвижения русской культуры и Русского мира –"противовесом попыткам Запада переписать мировую историю".
"Совинформбюро — это не только рупор советского фронта, это первый в нашей истории орган внешнеполитической "мягкой силы", который боролся не оружием, а словом, за правду о нашей стране по всему миру. Его сводки публиковались, переводились, цитировались на всех континентах", - подытожил Бабаков.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Госдуму внесут проект о налоговых льготах компаниям с ветеранами БД
11 июня, 01:48
 
ОбществоЕкатеринбургСталинградСССРАлександр БабаковЮрий ЛевитанГосдума РФСовинформбюро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала