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В Свердловской области ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме - РИА Новости, 26.06.2025
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме
Открытое горение в пятиэтажном доме в свердловском Ивделе ликвидировано, площадь пожара составила 80 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:30:00+03:00
2025-06-26T07:30:00+03:00
2025-06-26T10:32:00+03:00
происшествия
жилье
ивдель
россия
свердловская область
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Открытое горение в пятиэтажном доме в свердловском Ивделе ликвидировано, площадь пожара составила 80 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил журналистам, что, предварительно, два человека погибли при взрыве в пятиэтажном доме в городе Ивдель в Свердловской области. По словам Горелых, в результате ЧП в квартире обрушено перекрытие, выбиты стёкла, повреждена одна из стен. В ходе ликвидации последствий инцидента из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 8 детей. Как позднее уточнили в пресс-службе регионального управления СК РФ, предварительной причиной случившегося стал хлопок газового баллона. "В квартире на 2 этаже пятиэтажки произошёл хлопок газового баллона с последующим горением. Из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 квадратных метров... В 3.33 пожар был локализован. В 3.40 открытое горение на пожаре ликвидировано", - говорится в сообщении. В ходе разбора конструкций огнеборцы обнаружили двух человек без признаков жизни.
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происшествия, жилье, ивдель, россия, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Ивдель, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме
МЧС: открытое горение в пятиэтажном доме в свердловском Ивделе ликвидировано