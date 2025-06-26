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Гладков рассказал, как пройдут выпускные вечера в Белгородской области - РИА Новости, 26.06.2025
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23:31 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/gladkov-2025686091.html
Гладков рассказал, как пройдут выпускные вечера в Белгородской области
Гладков рассказал, как пройдут выпускные вечера в Белгородской области - РИА Новости, 26.06.2025
Гладков рассказал, как пройдут выпускные вечера в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручение аттестатов и торжественные мероприятия состоятся только в тех школах, где форма обучения... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:31:00+03:00
2025-06-26T23:31:00+03:00
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручение аттестатов и торжественные мероприятия состоятся только в тех школах, где форма обучения была очной и имеется достаточное количество мест в укрытиях. "В субботу, 28 июня, в Белгородской области пройдут выпускные вечера. В связи с этим торжественные мероприятия и вручение аттестатов будут организованы на базе только тех школ, в том числе в приграничье, где форма обучения была очная, а также имеется необходимое количество мест в укрытиях. Мероприятия проводим в закрытых помещениях: это школы, учреждения допобразования, центры культурного развития, молодежных инициатив, ДК", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба. Губернатор также отметил, что в Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах мероприятия должны завершиться до 21.00. В остальных муниципалитетах решение о формате и времени проведения выпускных вечеров будет принимать местная администрация совместно с учителями и родителями. Гладков подчеркнул, что безопасность — главный приоритет, и выразил надежду, что выпускные вечера запомнятся детям и родителям только с положительной стороны. В мае на оперативном совещании правительства Гладков поднял вопрос о контроле за проведением выпускных вечеров. Он выразил обеспокоенность по поводу традиции отмечать эти события в кафе и ресторанах с алкоголем и призвал организовывать выпускные вечера в школах.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал, как пройдут выпускные вечера в Белгородской области

Гладков: выпускные вечера пройдут только в тех школах, где есть места в укрытиях

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручение аттестатов и торжественные мероприятия состоятся только в тех школах, где форма обучения была очной и имеется достаточное количество мест в укрытиях.
"В субботу, 28 июня, в Белгородской области пройдут выпускные вечера. В связи с этим торжественные мероприятия и вручение аттестатов будут организованы на базе только тех школ, в том числе в приграничье, где форма обучения была очная, а также имеется необходимое количество мест в укрытиях. Мероприятия проводим в закрытых помещениях: это школы, учреждения допобразования, центры культурного развития, молодежных инициатив, ДК", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.
Губернатор также отметил, что в Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах мероприятия должны завершиться до 21.00. В остальных муниципалитетах решение о формате и времени проведения выпускных вечеров будет принимать местная администрация совместно с учителями и родителями. Гладков подчеркнул, что безопасность — главный приоритет, и выразил надежду, что выпускные вечера запомнятся детям и родителям только с положительной стороны.
В мае на оперативном совещании правительства Гладков поднял вопрос о контроле за проведением выпускных вечеров. Он выразил обеспокоенность по поводу традиции отмечать эти события в кафе и ресторанах с алкоголем и призвал организовывать выпускные вечера в школах.
Последний звонок - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Раскрыты даты последних звонков и выпускных
9 марта, 04:00
 
ОбществоБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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