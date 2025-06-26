Гладков рассказал, как пройдут выпускные вечера в Белгородской области
Гладков: выпускные вечера пройдут только в тех школах, где есть места в укрытиях
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вручение аттестатов и торжественные мероприятия состоятся только в тех школах, где форма обучения была очной и имеется достаточное количество мест в укрытиях.
"В субботу, 28 июня, в Белгородской области пройдут выпускные вечера. В связи с этим торжественные мероприятия и вручение аттестатов будут организованы на базе только тех школ, в том числе в приграничье, где форма обучения была очная, а также имеется необходимое количество мест в укрытиях. Мероприятия проводим в закрытых помещениях: это школы, учреждения допобразования, центры культурного развития, молодежных инициатив, ДК", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания оперативного штаба.
Губернатор также отметил, что в Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Шебекинском, Грайворонском и Валуйском округах мероприятия должны завершиться до 21.00. В остальных муниципалитетах решение о формате и времени проведения выпускных вечеров будет принимать местная администрация совместно с учителями и родителями. Гладков подчеркнул, что безопасность — главный приоритет, и выразил надежду, что выпускные вечера запомнятся детям и родителям только с положительной стороны.
В мае на оперативном совещании правительства Гладков поднял вопрос о контроле за проведением выпускных вечеров. Он выразил обеспокоенность по поводу традиции отмечать эти события в кафе и ресторанах с алкоголем и призвал организовывать выпускные вечера в школах.
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