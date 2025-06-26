https://ria.ru/20250626/gensek-2025493391.html

В Японии не стали критиковать Трампа за слова об ударах по Хиросиме

В Японии не стали критиковать Трампа за слова об ударах по Хиросиме - РИА Новости, 26.06.2025

В Японии не стали критиковать Трампа за слова об ударах по Хиросиме

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции не стал открыто высказывать недовольство в связи с заявлением президента... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:54:00+03:00

2025-06-26T08:54:00+03:00

2025-06-26T09:05:00+03:00

в мире

иран

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

дональд трамп

есимаса хаяси

нато

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции не стал открыто высказывать недовольство в связи с заявлением президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что удары по ядерным объектам Ирана и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, "по сути, схожи", так как оба раза они "положили конец" войнам. В ходе пресс-конференции журналисты спросили Хаяси, как правительство Японии относится к заявлению американского лидера и не усматривается ли в его словах оправдания атомным бомбардировкам японских городов. "Будучи единственной страной, пострадавшей от атомных бомбардировок во время войны, Япония убеждена, что разрушения, вызванные ядерным оружием, никогда не должны повториться, и будет продолжать работать над созданием мира, свободного от ядерного оружия. Мы считаем важным продолжать предпринимать реалистичные и практические шаги для достижения этой цели. Что касается озвученного вами взгляда на высказывание, то оценки исторических событий обычно даются экспертами", - ответил генеральный секретарь кабинета министров Японии. В своем ответе Хаяси ни разу не выступил с критикой в адрес Трампа, лишь обозначив, что официальный Токио в курсе данных высказываний. Накануне президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге фактически поставил в один ряд удары Вашингтона по Ирану с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии. По словам американского главы, удары по Ирану и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, "по сути, схожи", хотя ему и "не хочется проводить параллели", так как оба раза они "закончили войну". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи человек. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".

https://ria.ru/20250625/tramp-2025242844.html

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

https://ria.ru/20240809/sudzuki-1965085515.html

иран

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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в мире, иран, хиросима (префектура), нагасаки (город), дональд трамп, есимаса хаяси, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте