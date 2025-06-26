В Японии не стали критиковать Трампа за слова об ударах по Хиросиме
Токио не стал критиковать Трампа за слова об ударах по Хиросиме и Нагасаки
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции не стал открыто высказывать недовольство в связи с заявлением президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что удары по ядерным объектам Ирана и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, "по сути, схожи", так как оба раза они "положили конец" войнам.
"Будучи единственной страной, пострадавшей от атомных бомбардировок во время войны, Япония убеждена, что разрушения, вызванные ядерным оружием, никогда не должны повториться, и будет продолжать работать над созданием мира, свободного от ядерного оружия. Мы считаем важным продолжать предпринимать реалистичные и практические шаги для достижения этой цели. Что касается озвученного вами взгляда на высказывание, то оценки исторических событий обычно даются экспертами", - ответил генеральный секретарь кабинета министров Японии.
Накануне президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Гааге фактически поставил в один ряд удары Вашингтона по Ирану с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии. По словам американского главы, удары по Ирану и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, "по сути, схожи", хотя ему и "не хочется проводить параллели", так как оба раза они "закончили войну".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи человек. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
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