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"Сделал невозможным". Зеленский совершил дерзкую выходку в Гааге - РИА Новости, 26.06.2025
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12:55 26.06.2025 (обновлено: 15:33 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/gaaga-2025538577.html
"Сделал невозможным". Зеленский совершил дерзкую выходку в Гааге
"Сделал невозможным". Зеленский совершил дерзкую выходку в Гааге - РИА Новости, 26.06.2025
"Сделал невозможным". Зеленский совершил дерзкую выходку в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО сорвал мирный процесс по Украине, пишет британский дипломат Иан Прауд в своей статье для Responsible Statecraft. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:55:00+03:00
2025-06-26T15:33:00+03:00
в мире
украина
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россия
сергей лавров
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите НАТО сорвал мирный процесс по Украине, пишет британский дипломат Иан Прауд в своей статье для Responsible Statecraft."Зеленский не отказался от своего стремления сделать Украину частью альянса, сделав невозможными любую мирную сделку или потенциальное долгое прекращение огня с Россией", — указал он.В четверг агентство Bloomberg писало, что глава киевского режима выглядел печально на саммите Североатлантического альянса.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. Документ упоминает поддержку Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250626/oreshnik-2025506760.html
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в мире, украина, гаага, россия, сергей лавров, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Гаага, Россия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО
"Сделал невозможным". Зеленский совершил дерзкую выходку в Гааге

Прауд: Зеленский сорвал мирный процесс, не отказавшись от планов вступить в НАТО

© Getty Images / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Getty Images / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите НАТО сорвал мирный процесс по Украине, пишет британский дипломат Иан Прауд в своей статье для Responsible Statecraft.
«
"Зеленский не отказался от своего стремления сделать Украину частью альянса, сделав невозможными любую мирную сделку или потенциальное долгое прекращение огня с Россией", — указал он.
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В четверг агентство Bloomberg писало, что глава киевского режима выглядел печально на саммите Североатлантического альянса.
Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. Документ упоминает поддержку Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.
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В миреУкраинаГаагаРоссияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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