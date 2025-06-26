https://ria.ru/20250626/gaaga-2025538577.html

"Сделал невозможным". Зеленский совершил дерзкую выходку в Гааге

"Сделал невозможным". Зеленский совершил дерзкую выходку в Гааге - РИА Новости, 26.06.2025

"Сделал невозможным". Зеленский совершил дерзкую выходку в Гааге

Владимир Зеленский на саммите НАТО сорвал мирный процесс по Украине, пишет британский дипломат Иан Прауд в своей статье для Responsible Statecraft. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:55:00+03:00

2025-06-26T12:55:00+03:00

2025-06-26T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский на саммите НАТО сорвал мирный процесс по Украине, пишет британский дипломат Иан Прауд в своей статье для Responsible Statecraft."Зеленский не отказался от своего стремления сделать Украину частью альянса, сделав невозможными любую мирную сделку или потенциальное долгое прекращение огня с Россией", — указал он.В четверг агентство Bloomberg писало, что глава киевского режима выглядел печально на саммите Североатлантического альянса.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. В итоговом коммюнике члены альянса согласились смягчить риторику в адрес России и увеличить расходы на оборону. Документ упоминает поддержку Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте военных расходов, также в тексте не говорится о перспективах вступления Киева в альянс.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250626/oreshnik-2025506760.html

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025502081.html

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в мире, украина, гаага, россия, сергей лавров, владимир зеленский, нато