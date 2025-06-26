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ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного - РИА Новости, 26.06.2025
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16:17 26.06.2025 (обновлено: 16:45 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/fsb-2025592812.html
ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного
ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного - РИА Новости, 26.06.2025
ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного
Жительница Новороссийска, передававшая Украине информацию о кораблях Черноморского флота, не видела в этом ничего страшного, об этом она заявила на видео от... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:17:00+03:00
2025-06-26T16:45:00+03:00
происшествия
новороссийск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Жительница Новороссийска, передававшая Украине информацию о кораблях Черноморского флота, не видела в этом ничего страшного, об этом она заявила на видео от ФСБ."Ну как бы так (сказать. — Прим. ред.), я не видела в этом ничего такого страшного", — ответила женщина на вопрос о мотивах ее поступка.Ранее сегодня ЦОС ФСБ сообщил о задержании злоумышленницы. Согласно полученным данным, она работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи и по собственной инициативе вышла на связь с террористической организацией, подконтрольной украинским спецслужбам. Преступница собрала и через мессенджер Telegram передала куратору сведения о дислокации кораблей Черноморского флота и объектов ПВО.Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
https://ria.ru/20250626/fsb-2025496146.html
новороссийск
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Задержание жительницы Новороссийска, которая передавала Киеву данные о кораблях Черноморского флота
Жительницу Новороссийска, передававшую Киеву данные о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО, задержали прямо на судне, следует из видео ФСБ. Она призналась, что сотрудничала с Украиной за деньги.
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происшествия, новороссийск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Новороссийск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного

ФСБ: задержанная женщина не видела ничего страшного в передаче данных Украине

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Жительница Новороссийска, передававшая Украине информацию о кораблях Черноморского флота, не видела в этом ничего страшного, об этом она заявила на видео от ФСБ.
"Ну как бы так (сказать. — Прим. ред.), я не видела в этом ничего такого страшного", — ответила женщина на вопрос о мотивах ее поступка.
Ранее сегодня ЦОС ФСБ сообщил о задержании злоумышленницы. Согласно полученным данным, она работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи и по собственной инициативе вышла на связь с террористической организацией, подконтрольной украинским спецслужбам. Преступница собрала и через мессенджер Telegram передала куратору сведения о дислокации кораблей Черноморского флота и объектов ПВО.
Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
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ПроисшествияНовороссийскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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