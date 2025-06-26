https://ria.ru/20250626/fsb-2025592812.html

ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного

ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного - РИА Новости, 26.06.2025

ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного

Жительница Новороссийска, передававшая Украине информацию о кораблях Черноморского флота, не видела в этом ничего страшного, об этом она заявила на видео от... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:17:00+03:00

2025-06-26T16:17:00+03:00

2025-06-26T16:45:00+03:00

происшествия

новороссийск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Жительница Новороссийска, передававшая Украине информацию о кораблях Черноморского флота, не видела в этом ничего страшного, об этом она заявила на видео от ФСБ."Ну как бы так (сказать. — Прим. ред.), я не видела в этом ничего такого страшного", — ответила женщина на вопрос о мотивах ее поступка.Ранее сегодня ЦОС ФСБ сообщил о задержании злоумышленницы. Согласно полученным данным, она работала на гражданском судне в портах Новороссийска и Сочи и по собственной инициативе вышла на связь с террористической организацией, подконтрольной украинским спецслужбам. Преступница собрала и через мессенджер Telegram передала куратору сведения о дислокации кораблей Черноморского флота и объектов ПВО.Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

https://ria.ru/20250626/fsb-2025496146.html

новороссийск

россия

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Задержание жительницы Новороссийска, которая передавала Киеву данные о кораблях Черноморского флота Жительницу Новороссийска, передававшую Киеву данные о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО, задержали прямо на судне, следует из видео ФСБ. Она призналась, что сотрудничала с Украиной за деньги. 2025-06-26T16:17 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, новороссийск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)