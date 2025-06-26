https://ria.ru/20250626/fsb-2025533086.html

ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного

ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного - РИА Новости, 26.06.2025

ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного

Задержанная жительница Новороссийска, передававшая Киеву данные о кораблях Черноморского флота, заявила на видео от ФСБ РФ, что не видела в этом "ничего... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:30:00+03:00

2025-06-26T12:30:00+03:00

2025-06-26T12:30:00+03:00

происшествия

новороссийск

россия

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанная жительница Новороссийска, передававшая Киеву данные о кораблях Черноморского флота, заявила на видео от ФСБ РФ, что не видела в этом "ничего страшного". Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании жительницы Новороссийска Краснодарского края, передававшей украинскому куратору сведения о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО. "Ну, как бы так (сказать - ред.), я не видела в этом ничего такого страшного", - ответила задержанная на вопрос сотрудника спецслужбы, зачем она передавала иностранному государству данные о военных объектах РФ.

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025256952.html

новороссийск

россия

киев

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Задержание жительницы Новороссийска, которая передавала Киеву данные о кораблях Черноморского флота Жительницу Новороссийска, передававшую Киеву данные о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО, задержали прямо на судне, следует из видео ФСБ. Она призналась, что сотрудничала с Украиной за деньги. 2025-06-26T12:30 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новороссийск, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)