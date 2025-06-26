https://ria.ru/20250626/fsb-2025533086.html
ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного
ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного - РИА Новости, 26.06.2025
ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного
Задержанная жительница Новороссийска, передававшая Киеву данные о кораблях Черноморского флота, заявила на видео от ФСБ РФ, что не видела в этом "ничего... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:30:00+03:00
2025-06-26T12:30:00+03:00
2025-06-26T12:30:00+03:00
происшествия
новороссийск
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025524576_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f2802234742644e1f1d5fd892a03d27.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанная жительница Новороссийска, передававшая Киеву данные о кораблях Черноморского флота, заявила на видео от ФСБ РФ, что не видела в этом "ничего страшного". Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании жительницы Новороссийска Краснодарского края, передававшей украинскому куратору сведения о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО. "Ну, как бы так (сказать - ред.), я не видела в этом ничего такого страшного", - ответила задержанная на вопрос сотрудника спецслужбы, зачем она передавала иностранному государству данные о военных объектах РФ.
https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025256952.html
новороссийск
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025524576_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_864bfc881574a27b79b6586e95d022f0.jpg
Задержание жительницы Новороссийска, которая передавала Киеву данные о кораблях Черноморского флота
Жительницу Новороссийска, передававшую Киеву данные о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО, задержали прямо на судне, следует из видео ФСБ. Она призналась, что сотрудничала с Украиной за деньги.
2025-06-26T12:30
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Новороссийск, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ: женщина, передававшая данные Киеву, не видела в этом ничего страшного
ФСБ: задержанная женщина не видела ничего страшного в передаче данных Киеву