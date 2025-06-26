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Пермский фотограф получил 16 лет по делу о госизмене

Пермский фотограф получил 16 лет по делу о госизмене - РИА Новости, 26.06.2025

Пермский фотограф получил 16 лет по делу о госизмене

Пермский краевой суд приговорил пермского фотографа и музыканта Григория Скворцова по делу о госизмене к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:04:00+03:00

2025-06-26T11:04:00+03:00

2025-06-26T11:04:00+03:00

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россия

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ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Пермский краевой суд приговорил пермского фотографа и музыканта Григория Скворцова по делу о госизмене к 16 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда. Скворцов был задержан в 2023 году. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Судебный процесс начался 6 июня. Дело рассматривалось в закрытом режиме. "Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Уточняется, что во время разбирательства были установлены и доказаны в полном объеме факты государственной измены. При этом свою вину Скворцов не признал. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Ряд местных СМИ указывали, что, по версии силовиков, фотограф якобы передал иностранному коллеге книгу про советские рассекреченные фортификационные сооружения (результаты историко-архивного исследования). Ранее издание было доступно для покупки в некоторых интернет-магазинах. Скворцов специализировался на архитектурной съемке. Он окончил пермский строительный колледж по специальности "Архитектура", а также географический факультет местного госуниверситета.

https://ria.ru/20250611/khudozhnitsa-2022264145.html

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происшествия, россия, пермский краевой суд