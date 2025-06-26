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Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России

Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России - РИА Новости, 26.06.2025

Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России

Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T09:41:00+03:00

2025-06-26T09:41:00+03:00

2025-06-26T09:56:00+03:00

словакия

санкции в отношении россии

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роберт фицо

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экономика

в мире

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БРАТИСЛАВА, 26 июн - РИА Новости. Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз, заявил премьер республики Роберт Фицо."Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций", - сказал Фицо депутатам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе в четверг.Он заявил, что республика попросит отложить это голосование до тех пор, пока не будет решен вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. По словам Фицо, если вопрос о 18-м пакете санкций все же будет вынесен на голосование, Словакия воспользуется правом вето.В среду ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза.Во вторник Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.В начале июня премьер Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Также он говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля cжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250625/lidery-2025468998.html

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словакия

россия

брюссель

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словакия, санкции в отношении россии, евросоюз, роберт фицо, россия, брюссель, экономика, в мире