Рейтинг@Mail.ru
Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 26.06.2025 (обновлено: 09:56 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/fitso-2025499181.html
Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России
Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России - РИА Новости, 26.06.2025
Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России
Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:41:00+03:00
2025-06-26T09:56:00+03:00
словакия
санкции в отношении россии
евросоюз
роберт фицо
россия
брюссель
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016186694_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_5089e90265df44fa22c5400da12c72ae.jpg
БРАТИСЛАВА, 26 июн - РИА Новости. Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз, заявил премьер республики Роберт Фицо."Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций", - сказал Фицо депутатам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе в четверг.Он заявил, что республика попросит отложить это голосование до тех пор, пока не будет решен вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. По словам Фицо, если вопрос о 18-м пакете санкций все же будет вынесен на голосование, Словакия воспользуется правом вето.В среду ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза.Во вторник Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.В начале июня премьер Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Также он говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля cжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250625/lidery-2025468998.html
https://ria.ru/20250625/ssha-2025378828.html
https://ria.ru/20250625/tramp-2025284311.html
словакия
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016186694_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_093c9e6542346b58d65d598bc08f8504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, санкции в отношении россии, евросоюз, роберт фицо, россия, брюссель, экономика, в мире
Словакия, Санкции в отношении России, Евросоюз, Роберт Фицо, Россия, Брюссель, Экономика, В мире
Фицо: Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России

Фицо: Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 26 июн - РИА Новости. Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз, заявил премьер республики Роберт Фицо.
"Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций", - сказал Фицо депутатам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе в четверг.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Лидеры европейских стран пригрозили России новыми санкциями
25 июня, 23:54
Он заявил, что республика попросит отложить это голосование до тех пор, пока не будет решен вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. По словам Фицо, если вопрос о 18-м пакете санкций все же будет вынесен на голосование, Словакия воспользуется правом вето.
В среду ассоциация союзов и объединений работодателей Словакии выступила с критикой идеи Европейской комиссии запретить импорт энергосырья из России, указав на разрушительные последствия этого решения для энергетической безопасности Европейского союза.
Во вторник Фицо заявил, что республика заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
США хотят ужесточить санкции против России, пишет Politico
25 июня, 16:59
В начале июня премьер Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Также он говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля cжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Рубио: Трамп сам определит подходящее время для новых санкций против России
25 июня, 11:23
 
СловакияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзРоберт ФицоРоссияБрюссельЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала