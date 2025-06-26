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"Жестокое предательство и позор". Почему ФБР выступило против Белого дома

"Жестокое предательство и позор". Почему ФБР выступило против Белого дома - РИА Новости, 26.06.2025

"Жестокое предательство и позор". Почему ФБР выступило против Белого дома

Изрешеченный пулями автомобиль, два убитых агента ФБР и один человек, ответивший за все, — спустя полвека о том, что произошло в индейской резервации Пайн-Ридж, РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T08:00:00+03:00

2025-06-26T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Изрешеченный пулями автомобиль, два убитых агента ФБР и один человек, ответивший за все, — спустя полвека о том, что произошло в индейской резервации Пайн-Ридж, спорят так, будто это случилось вчера. Об одном из самых скандальных преступлений века — в материале РИА Новости.Индейский инцидент"Если подкрепления не будет, то нас с Колером здесь просто убьют", — кричал в рацию спецагент Уильямс. Его голос на фоне стрельбы коллеги, находившихся тогда в диспетчерской ФБР, запомнили на всю жизнь.О бойне на индейском ранчо Джампинг-Булл скоро узнал весь мир.Утром 26 июня 1975-го молодые агенты ФБР Рональд Уильямс и Джек Колер прибыли в индейскую резервацию Пайн-Ридж в Южной Дакоте. Обветшалые дома посреди степи — даже по меркам резервации жили тут очень бедно.Офицерам нужен был Джимми Игл, обвиняемый в нападении на фермеров и краже пары ковбойских сапог. Обычно таким занимается полиция штата, но, согласно американским законам, резервация — в юрисдикции только федеральных властей. По дороге увидели Нормана Чарльза, которого расспрашивали накануне. С ним были еще двое — Джо Стантц и Леонард Пелтиер. Заподозрив неладное, агенты поехали за ними.Когда бело-красный "Шевроле" индейцев, свернув на ранчо Джампинг-Булл, остановился, выпрыгнувшие из него пассажиры открыли по Уильямсу и Колеру огонь. И скрылись потом на угнанной машине убитого федерала. Их объявили в розыск.Особое внимание ФБР уделяло Пелтиеру, активисту Движения американских индейцев (ДАИ). Он попал в список десяти самых разыскиваемых преступников. Очевидные факты дела вели к неочевидным выводам. Но о многом стало известно лишь спустя десятилетия.Тонкости процесса"Пайн-Ридж был пороховой бочкой, где с подачи правительства действовала банда головорезов. ДАИ защищало тех, кто не входил в банду. Агенты были в штатском, не на полицейских машинах. И Леонард не стрелял в них — в ФБР это знают", — заявил в 2024-м адвокат Пелтиера и бывший окружной судья Теннесси Кевин Шарп.Тем не менее отсидевший почти полвека Пелтиер, чью вину доказали через откровенный подлог, до сих пор не оправдан.Чтобы поймать и посадить Пелтиера, ФБР использовало свои излюбленные методы. Индеец скрывался в Канаде. Агенты отыскали в резервации некую Миртл Беар и уговорили ее объявить себя не только свидетелем преступления, но и девушкой Леонарда. Ее фальшивые показания послужили основанием для экстрадиции.В суде Беар призналась, что соврала под давлением и вообще не знакома с Леонардом, но это не приняли во внимание, сославшись на умственную отсталость девушки.Те, кто стреляли, избежали наказания. Их адвокаты убедили присяжных в том, что они лишь оборонялись.Свидетели, сообщившие, что Пелтиер добивал уже раненых федералов, позднее отказались от своих слов, объяснив эту ложь давлением ФБР. По крайней мере, одному из них был предоставлен иммунитет от судебного преследования в обмен на показания. Спустя десять лет повторная экспертиза установила, что не все представленные гильзы были от винтовки AR-15 Пелтиера, но пересмотра дела добиться не удалось.Их принципыПелтиеру дали два пожизненных. Он совершил побег из Федерального исправительного учреждения Ломпок. Через три дня его взяли. И добавили еще семь лет.Общественность и политические деятели всего мира выступали в поддержку Пелтиера, объявив борца за права индейцев политзаключенным.Освободить Пелтиера призывали Михаил Горбачев, Нельсон Мандела, далай-лама, Мария Тереза, лауреат Нобелевской премии мира и латиноамериканская активистка Ригоберта Менчу, многие другие. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Европарламент приняли соответствующие резолюции.Пелтиер стал символизировать несправедливость американской правоохранительной и судебной системы. Даже арестовавший его полицейский Боб Ньюбрук назвал произошедшее произволом."Судебное преследование и дальнейшее тюремное заключение мистера Пелтиера были и остаются необоснованными. Мы не смогли доказать, что он лично совершил какое-либо правонарушение в резервации Пайн-Ридж", — писал Бараку Обаме Джеймс Рейнольдс — прокурор того процесса.Однако все президенты США, к которым обращался с просьбой о помиловании Пелтиер, были больше склонны доверять руководству ФБР, которое, игнорируя признания собственных агентов, утверждало: нельзя освобождать убийцу сотрудников правоохранительных органов.Лишь Джо Байден в последние часы своего срока, 20 января 2025-го, смягчил наказание Пелтиеру, заменив его на домашний арест. Освобожденного восьмидесятилетнего активиста ДАИ встречали в резервации Тертл-Маунтин сотни людей."Они перепробовали все, но я победил их. Я победил этих ублюдков", — сказал Пелтиер на митинге.Но в ФБР не изменили своей позиции. Натали Бара, президент Ассоциации агентов, выразила возмущение смягчением приговора, назвав решение Байдена "позорным"."Это жестокое предательство по отношению к семьям и коллегам этих погибших агентов и пощечина правоохранительным органам", — заявила она.Бывший директор ФБР Кристофер Рэй предупреждал 46-го президента о последствиях. Дескать, это подорвет фундаментальные принципы американского правительства. Впрочем, история Пелтиера показывает, каких именно принципов там придерживались все эти годы.

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