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"Хотят объявить". Во Франции раскрыли зловещий план Европы против России - РИА Новости, 26.06.2025
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16:52 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/evropa-2025602573.html
"Хотят объявить". Во Франции раскрыли зловещий план Европы против России
"Хотят объявить". Во Франции раскрыли зловещий план Европы против России - РИА Новости, 26.06.2025
"Хотят объявить". Во Франции раскрыли зловещий план Европы против России
Европейский союз хочет объявить России войну, утверждает лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:52:00+03:00
2025-06-26T16:52:00+03:00
в мире
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николя дюпон-эньян
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейский союз хочет объявить России войну, утверждает лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х."Евросоюз фон дер Ляйен хочет потратить 650 миллиардов евро, чтобы закупить американского оружия и объявить войну России", — пишет французский политик.Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.При этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025566879.html
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в мире, россия, франция, европа, николя дюпон-эньян, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Европа, Николя Дюпон-Эньян, Еврокомиссия, Евросоюз
"Хотят объявить". Во Франции раскрыли зловещий план Европы против России

Дюпон-Эньян: Евросоюз хочет объявить России войну

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейский союз хочет объявить России войну, утверждает лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х.
«
"Евросоюз фон дер Ляйен хочет потратить 650 миллиардов евро, чтобы закупить американского оружия и объявить войну России", — пишет французский политик.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
При этом Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления для стран Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы деньги, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран ЕС на оборону на полтора процента ВВП.
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