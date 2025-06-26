Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС заявили о важности обмена пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/es-2025681301.html
Лидеры ЕС заявили о важности обмена пленными между Россией и Украиной
Лидеры ЕС заявили о важности обмена пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.06.2025
Лидеры ЕС заявили о важности обмена пленными между Россией и Украиной
Лидеры ЕС на саммите сообщества в четверг в Брюсселе заявили о важности "мер по укреплению доверия" в урегулировании по Украине, включая обмен пленными и... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:26:00+03:00
2025-06-26T22:26:00+03:00
в мире
брюссель
украина
венгрия
евросоюз
евросовет
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите сообщества в четверг в Брюсселе заявили о важности "мер по укреплению доверия" в урегулировании по Украине, включая обмен пленными и освобождение гражданских лиц, говорится в итоговом документе встречи в верхах после обсуждения украинского досье. Документ поддержали 26 из 27 стран сообщества, одна страна воздержалась. Ранее такие выводы по украинской тематике отказывалась поддерживать Венгрия. "Евросовет подчеркивает важность усилий по оказанию гуманитарной помощи и мер по укреплению доверия, в частности обмена военнопленными, освобождения гражданских лиц", - указывается в документе. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории ещё одной группы российских военнослужащих в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российских военнослужащих сначала переправили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их на самолёте доставили на один из подмосковных аэропортов.
https://ria.ru/20250626/es-2025675070.html
брюссель
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, украина, венгрия, евросоюз, евросовет, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Брюссель, Украина, Венгрия, Евросоюз, Евросовет, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Лидеры ЕС заявили о важности обмена пленными между Россией и Украиной

В ЕС заявили о важности мер по укреплению доверия в урегулировании по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите сообщества в четверг в Брюсселе заявили о важности "мер по укреплению доверия" в урегулировании по Украине, включая обмен пленными и освобождение гражданских лиц, говорится в итоговом документе встречи в верхах после обсуждения украинского досье.
Документ поддержали 26 из 27 стран сообщества, одна страна воздержалась. Ранее такие выводы по украинской тематике отказывалась поддерживать Венгрия.
"Евросовет подчеркивает важность усилий по оказанию гуманитарной помощи и мер по укреплению доверия, в частности обмена военнопленными, освобождения гражданских лиц", - указывается в документе.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории ещё одной группы российских военнослужащих в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российских военнослужащих сначала переправили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их на самолёте доставили на один из подмосковных аэропортов.
Здание МИД Украины с флагами Украины и Евросоюза на фасаде - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Евросовет не смог принять заявление в поддержку Украины
Вчера, 21:21
 
В миреБрюссельУкраинаВенгрияЕвросоюзЕвросоветМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала