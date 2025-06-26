https://ria.ru/20250626/es-2025681301.html

Лидеры ЕС заявили о важности обмена пленными между Россией и Украиной

Лидеры ЕС заявили о важности обмена пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.06.2025

Лидеры ЕС заявили о важности обмена пленными между Россией и Украиной

Лидеры ЕС на саммите сообщества в четверг в Брюсселе заявили о важности "мер по укреплению доверия" в урегулировании по Украине, включая обмен пленными и... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:26:00+03:00

2025-06-26T22:26:00+03:00

2025-06-26T22:26:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите сообщества в четверг в Брюсселе заявили о важности "мер по укреплению доверия" в урегулировании по Украине, включая обмен пленными и освобождение гражданских лиц, говорится в итоговом документе встречи в верхах после обсуждения украинского досье. Документ поддержали 26 из 27 стран сообщества, одна страна воздержалась. Ранее такие выводы по украинской тематике отказывалась поддерживать Венгрия. "Евросовет подчеркивает важность усилий по оказанию гуманитарной помощи и мер по укреплению доверия, в частности обмена военнопленными, освобождения гражданских лиц", - указывается в документе. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории ещё одной группы российских военнослужащих в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российских военнослужащих сначала переправили на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Позднее их на самолёте доставили на один из подмосковных аэропортов.

https://ria.ru/20250626/es-2025675070.html

брюссель

украина

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в мире, брюссель, украина, венгрия, евросоюз, евросовет, министерство обороны рф (минобороны рф)