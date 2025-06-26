https://ria.ru/20250626/es-2025676208.html

ЕС в 2025 году выделит Украине 30,6 миллиарда евро

ЕС в 2025 году выделит Украине 30,6 миллиарда евро - РИА Новости, 26.06.2025

ЕС в 2025 году выделит Украине 30,6 миллиарда евро

ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ, говорится в итоговом заявлении... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T21:42:00+03:00

2025-06-26T21:42:00+03:00

2025-06-26T21:42:00+03:00

россия

украина

венгрия

сергей лавров

евросоюз

g7

euroclear

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149714/41/1497144105_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_619ed18891873ff021e9546ea953e6e3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ, говорится в итоговом заявлении саммита. Документ поддержали 26 из 27 стран сообщества, одна страна воздержалась. Ранее такие выводы по украинской тематике отказывалась поддерживать Венгрия. "ЕС продолжит оказывать Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе. В 2025 году ЕС предоставит 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже были выделены в рамках фонда для Украины и 7 млрд евро - по инициативе G7, которая погашается за счет непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских активов", - указывается в документе. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250626/putin-2025657313.html

https://ria.ru/20250313/frantsija-2004689266.html

россия

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, венгрия, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear