https://ria.ru/20250626/es-2025676208.html
ЕС в 2025 году выделит Украине 30,6 миллиарда евро
ЕС в 2025 году выделит Украине 30,6 миллиарда евро - РИА Новости, 26.06.2025
ЕС в 2025 году выделит Украине 30,6 миллиарда евро
ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ, говорится в итоговом заявлении... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:42:00+03:00
2025-06-26T21:42:00+03:00
2025-06-26T21:42:00+03:00
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украина
венгрия
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ, говорится в итоговом заявлении саммита. Документ поддержали 26 из 27 стран сообщества, одна страна воздержалась. Ранее такие выводы по украинской тематике отказывалась поддерживать Венгрия. "ЕС продолжит оказывать Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе. В 2025 году ЕС предоставит 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже были выделены в рамках фонда для Украины и 7 млрд евро - по инициативе G7, которая погашается за счет непредвиденных прибылей, полученных от иммобилизованных российских активов", - указывается в документе. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250626/putin-2025657313.html
https://ria.ru/20250313/frantsija-2004689266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, венгрия, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear
Россия, Украина, Венгрия, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear
ЕС в 2025 году выделит Украине 30,6 миллиарда евро
ЕС выделит Киеву 30,6 млрд евро финподдержки, в том числе за счет активов России