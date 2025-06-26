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Евросовет не смог принять заявление в поддержку Украины - РИА Новости, 26.06.2025
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21:21 26.06.2025 (обновлено: 22:12 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/es-2025675070.html
Евросовет не смог принять заявление в поддержку Украины
Евросовет не смог принять заявление в поддержку Украины - РИА Новости, 26.06.2025
Евросовет не смог принять заявление в поддержку Украины
Евросовет не смог прийти к консенсусу по Украине в итоговом документе из-за одной страны, следует из опубликованных выводов саммита. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T21:21:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Евросовет не смог прийти к консенсусу по Украине в итоговом документе из-за одной страны, следует из опубликованных выводов саммита. &quot;Евросовет обсудил последние события вокруг Украины. Текст, изложенный в документе, был решительно поддержан 26 главами государств и правительств&quot;, — следует из документа.Какая именно страна выступила против, не указывается. В последнее время к аналогичным документам по Украине по итогам европейских саммитов не присоединялась Венгрия. Основные положения:Позиция ВенгрииРанее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово — за Будапештом. Его основные тезисы:
https://ria.ru/20250625/orban-2025447993.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросовет, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, вооруженные силы украины, евросоюз, киев
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Евросовет, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Киев
Евросовет не смог принять заявление в поддержку Украины

Евросовет не смог прийти к консенсусу по Украине в итоговом документе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД Украины с флагами Украины и Евросоюза на фасаде
Здание МИД Украины с флагами Украины и Евросоюза на фасаде - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД Украины с флагами Украины и Евросоюза на фасаде. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Евросовет не смог прийти к консенсусу по Украине в итоговом документе из-за одной страны, следует из опубликованных выводов саммита.
«

"Евросовет обсудил последние события вокруг Украины. Текст, изложенный в документе, был решительно поддержан 26 главами государств и правительств", — следует из документа.

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Какая именно страна выступила против, не указывается. В последнее время к аналогичным документам по Украине по итогам европейских саммитов не присоединялась Венгрия.
Основные положения:
  • продолжение военных поставок ВСУ, включая системы ПВО и противодроновые системы, а также крупнокалиберные боеприпасы;
  • поддержка евроинтеграции украинской оборонной промышленности.

Позиция Венгрии

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово — за Будапештом. Его основные тезисы:
  • вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику;
  • Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, вынудив Киев продолжать конфликт;
  • Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не присоединится к сообществу;
  • вступление Украины в ЕС представляет самую большую угрозу для Венгрии, потому что может принести в Европу войну и разгул преступности.
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В миреУкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанЕвросоветВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВооруженные силы УкраиныЕвросоюзКиев
 
 
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