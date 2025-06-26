Евросовет не смог принять заявление в поддержку Украины
Евросовет не смог прийти к консенсусу по Украине в итоговом документе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД Украины с флагами Украины и Евросоюза на фасаде
Здание МИД Украины с флагами Украины и Евросоюза на фасаде. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Евросовет не смог прийти к консенсусу по Украине в итоговом документе из-за одной страны, следует из опубликованных выводов саммита.
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"Евросовет обсудил последние события вокруг Украины. Текст, изложенный в документе, был решительно поддержан 26 главами государств и правительств", — следует из документа.
Какая именно страна выступила против, не указывается. В последнее время к аналогичным документам по Украине по итогам европейских саммитов не присоединялась Венгрия.
Основные положения:
- продолжение военных поставок ВСУ, включая системы ПВО и противодроновые системы, а также крупнокалиберные боеприпасы;
- поддержка евроинтеграции украинской оборонной промышленности.
Позиция Венгрии
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово — за Будапештом. Его основные тезисы:
- вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику;
- Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, вынудив Киев продолжать конфликт;
- Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не присоединится к сообществу;
- вступление Украины в ЕС представляет самую большую угрозу для Венгрии, потому что может принести в Европу войну и разгул преступности.
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