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Евросовет не смог принять заявление в поддержку Украины

Евросовет не смог принять заявление в поддержку Украины - РИА Новости, 26.06.2025

Евросовет не смог принять заявление в поддержку Украины

Евросовет не смог прийти к консенсусу по Украине в итоговом документе из-за одной страны, следует из опубликованных выводов саммита. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T21:21:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Евросовет не смог прийти к консенсусу по Украине в итоговом документе из-за одной страны, следует из опубликованных выводов саммита. "Евросовет обсудил последние события вокруг Украины. Текст, изложенный в документе, был решительно поддержан 26 главами государств и правительств", — следует из документа.Какая именно страна выступила против, не указывается. В последнее время к аналогичным документам по Украине по итогам европейских саммитов не присоединялась Венгрия. Основные положения:Позиция ВенгрииРанее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово — за Будапештом. Его основные тезисы:

https://ria.ru/20250625/orban-2025447993.html

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в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросовет, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, вооруженные силы украины, евросоюз, киев